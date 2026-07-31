Una investigación por amenazas agravadas derivó este viernes en dos allanamientos en el departamento Rivadavia que terminaron con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, balanzas de precisión y teléfonos celulares. Como consecuencia del hallazgo, intervino la Justicia Federal y cuatro personas quedaron vinculadas a una causa por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División UFI Genérica, con colaboración del Departamento Drogas Ilegales, en el marco de un legajo fiscal iniciado tras un episodio ocurrido el 9 de junio de 2026 en inmediaciones del barrio El Jilguero.

Hallaron droga en dos domicilios

El primero de los allanamientos se llevó a cabo en una vivienda del barrio Lagunas, donde fue notificado un hombre de apellido Sánchez, señalado como acusado en la causa por amenazas.

Durante la requisa, los investigadores encontraron 48 envoltorios con sustancia estupefaciente, un teléfono celular, una balanza y dinero en efectivo. Ante el hallazgo, se dio intervención al Departamento Drogas Ilegales, que por orden del Juzgado Federal de turno secuestró la sustancia.

En ese domicilio quedó vinculada a la causa una mujer de apellido Fernández, de 20 años y pareja de Sánchez, aunque no fue detenida.

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda de Lote Hogar 2541, propiedad de una mujer de apellido Calivar, de 48 años y madre del principal investigado.

Si bien no encontraron el arma de fuego que buscaban, los efectivos secuestraron un cartucho calibre .22, tres balanzas de precisión, dinero en efectivo, tres teléfonos celulares y 117 gramos de cocaína, distribuidos en 100 envoltorios de 42 gramos cada uno y otros tres de 25 gramos, según informaron fuentes judiciales.

Por disposición de la Justicia Federal, tanto la droga como el dinero y los celulares fueron secuestrados. Además, quedaron vinculados a la investigación Calivar y Echegaray, de 26 años, quienes deberán presentarse el próximo lunes ante la Justicia.

La causa que originó los allanamientos

La investigación comenzó el 9 de junio, alrededor de las 21.30, cuando se produjo una discusión entre integrantes de las familias López-Díaz y Sánchez-Calivar, en las inmediaciones del barrio El Jilguero.

De acuerdo con la denuncia, durante el enfrentamiento Sánchez habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo al aire antes de escapar del lugar.

Tras el episodio, personal policial realizó una inspección ocular, aunque no logró encontrar vainas, proyectiles ni el arma utilizada. A partir de esa investigación se solicitaron los allanamientos que finalmente derivaron en el secuestro de la droga y la apertura de una causa federal.