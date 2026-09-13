Dos procedimientos realizados por efectivos del Comando Sur terminaron con el secuestro de bicicletas cuya procedencia es investigada por la Policía. En uno de los casos, un hombre abandonó el rodado y escapó corriendo al advertir a los uniformados, mientras que el segundo surgió luego de un conflicto familiar.

El primero de los episodios ocurrió en la plaza del barrio Bella Vista, ubicada en inmediaciones de calles Gobernador Castro y Salvador María del Carril. Personal que realizaba recorridas preventivas a bordo del móvil H-29 observó a un hombre que circulaba en bicicleta por el interior del espacio verde.

Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó ocultarse detrás de una pequeña capilla ubicada en el centro de la plaza. Cuando los efectivos se acercaron para entrevistarlo, arrojó la bicicleta y escapó corriendo por calle Gobernador Castro hacia el oeste.

El hombre ingresó al barrio Sarmiento y logró perderse de vista. Pese a las recorridas realizadas posteriormente, los policías no lograron encontrarlo.

En el lugar quedó abandonada una bicicleta rodado 29 marca Stark, de color negro con detalles naranja, con 21 velocidades, frenos a disco y luces delanteras y traseras. El rodado fue secuestrado y trasladado hasta la Comisaría 6ª para establecer su procedencia.

El segundo procedimiento ocurrió alrededor de las 12:49 en la zona de calles Fermín Rodríguez y San Roque. En esta oportunidad, los efectivos fueron enviados hasta el lugar ante un presunto conflicto familiar.

Una mujer relató a los policías que sus sobrinos y tíos habían protagonizado insultos y agresiones y que, durante la discusión, mencionaron que tendrían en su poder una bicicleta presuntamente robada.

Cuando los uniformados llegaron, las personas involucradas ya no estaban en el lugar. Sin embargo, secuestraron una bicicleta rodado 26 marca Skill, de color naranja.

El caso fue comunicado al Sistema Acusatorio, desde donde dispusieron iniciar las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia del rodado. La bicicleta también quedó alojada en la Comisaría 6ª mientras se intenta localizar a su propietario.