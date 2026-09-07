Personal de la D-5 realizó dos procedimientos durante el 4 de septiembre que terminaron con el secuestro de dos motocicletas que presentaban distintas irregularidades en su documentación y numeración.

Los operativos se concretaron en Rawson y Chimbas, donde los efectivos detectaron una Zanella 110 cc y una Zanella ZB 110 cc con presuntas adulteraciones.

Desde la fuerza señalaron que los procedimientos fueron posibles a partir de tareas investigativas orientadas a detectar vehículos que circulan con documentación falsa o numeraciones adulteradas.

Una moto con el motor adulterado en Rawson

El primero de los procedimientos tuvo lugar en calle Agustín Gómez y Perona, en Rawson. Allí, los efectivos controlaron una Zanella 110 cc que circulaba sin chapa patente.

Durante la inspección, los policías constataron que la documentación presentada era apócrifa y que el número de motor se encontraba suprimido.

Ante estas irregularidades, el rodado fue secuestrado y el conductor quedó vinculado a la causa que se inició a partir del procedimiento.

Patente falsa y numeración adulterada en Chimbas

El segundo operativo se desarrolló en avenida Benavidez y Ruta 40, en Chimbas. En ese lugar, los efectivos interceptaron una Zanella ZB 110 cc que llevaba una patente que resultaba visiblemente falsa.

La inspección posterior permitió detectar además adulteraciones en la numeración del motor y del cuadro de la motocicleta.

Al igual que en Rawson, el rodado fue secuestrado y el conductor quedó a disposición de la Justicia.

La investigación

Luego de los dos procedimientos, la investigación continuará para determinar el origen de las motocicletas secuestradas.

Uno de los objetivos principales es establecer si alguno de los rodados cuenta con pedido de secuestro por robo y avanzar en la identificación de sus legítimos propietarios.

Los investigadores también buscarán determinar las circunstancias en las que fueron adulteradas las numeraciones y confeccionada la documentación detectada durante los controles.