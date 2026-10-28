Un operativo policial realizado en el departamento Rawson terminó con el secuestro de dos motocicletas de alta gama, una de ellas con pedido de robo vigente en Mendoza y la otra con numeraciones de motor y chasis adulteradas. El procedimiento comenzó cuando los efectivos detectaron a un motociclista que circulaba sin chapa patente y terminó con una investigación judicial sobre la procedencia de ambos vehículos.

El hecho ocurrió en la intersección de Comandante Cabot y avenida España, donde personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la División Delitos y de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, realizaba tareas investigativas vinculadas al robo de vehículos y la comercialización ilegal de autopartes.

Durante el recorrido, los policías observaron una motocicleta que circulaba sin dominio colocado y decidieron entrevistar a su conductor, identificado con el apellido Mercado. Al solicitarle la documentación correspondiente, advirtieron que los papeles presentaban características que hacían presumir que eran falsificados.

Con autorización del motociclista, los investigadores inspeccionaron las numeraciones del motor y del chasis. En esa revisión comprobaron que ambas identificaciones habían sido adulteradas, lo que generó sospechas sobre la procedencia del vehículo.

Al conocer las irregularidades, Mercado aseguró que había recibido la motocicleta de buena fe, como parte de un pago. Además, explicó que en la misma operación le habían entregado otro rodado, una Benelli TNT que tampoco contaba con chapa patente.

Ante esta situación, el hombre puso voluntariamente la segunda motocicleta a disposición de los efectivos. Al verificar sus identificaciones, constataron que tanto el motor como el cuadro conservaban la numeración original de fábrica. Sin embargo, una consulta permitió establecer que tenía un pedido de secuestro vigente por un robo, solicitado por la Fiscalía de Godoy Cruz, en Mendoza.

Frente a estos hallazgos, la UFI Genérica dispuso el secuestro de ambas motocicletas y de la documentación presentada por el conductor. Los rodados fueron trasladados a la Central de Policía para realizar las pericias correspondientes y determinar su procedencia.

Por su parte, Mercado quedó bajo investigación judicial mientras avanzan las actuaciones destinadas a esclarecer cómo llegaron las dos motocicletas a su poder.