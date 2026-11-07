Secuestraron en San Juan una camioneta robada en Mendoza que era desarmada

Personal policial de la División GAM concretó un operativo en Capital donde secuestraron una camioneta RAM 1500 de color negra que tenía un pedido de secuestro por hurto vigente desde la provincia de Mendoza y que estaba siendo desarmada por partes en un domicilio particular.

Los efectivos policiales que realizaban tareas de prevención sobre la Avenida Ignacio de la Roza observaron a un masculino que salía del lugar con amortiguadores y emprendió la fuga al notar la presencia de los uniformados.

Al ingresar al terreno para verificar la situación, los agentes descubrieron que el vehículo no tenía dominio colocado y ya le faltaba el motor, el cual había sido retirado previamente a bordo de una camioneta Toyota Hilux de color champagne según los datos obtenidos en el lugar.

Tras realizar la consulta correspondiente al sistema SIFCOP utilizando el grabado de las puertas, se confirmó que la camioneta RAM 1500 DX había sido sustraída el 24 de agosto del corriente año en la localidad mendocina de Guaymallén.