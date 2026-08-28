Una investigación por narcotráfico derivó en un importante operativo de la Policía Federal Argentina en San Juan, que terminó con cuatro hombres detenidos y más de seis kilogramos de cocaína incautados.

Los procedimientos se realizaron en los departamentos de Rawson y Pocito, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737. La investigación comenzó el pasado 10 de agosto a partir de una denuncia anónima recibida por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan.

La información advertía sobre un hombre que se movilizaba en una camioneta por Pocito y que presuntamente se dedicaba a la distribución y comercialización de estupefacientes.

Seguimientos y una entrega bajo vigilancia

Los investigadores encontraron cuatro paquetes con cocaína durante un operativo realizado en San Juan.

Con intervención de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo de Gabriela Ventimiglia, los investigadores realizaron tareas de campo, vigilancias y seguimientos.

Durante la pesquisa, los efectivos reunieron registros fotográficos y fílmicos que permitieron establecer que el sospechoso utilizaba una camioneta de alta gama para realizar presuntas entregas de droga.

En uno de los operativos, los agentes detectaron el vehículo en inmediaciones de República del Líbano y General Urquiza, en Rawson. Allí observaron a dos hombres intercambiando paquetes con los ocupantes de otro automóvil.

Los efectivos interceptaron ambos vehículos. Uno de ellos intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido en la intersección de Circunvalación y Paula Albarracín de Sarmiento.

Durante la requisa fueron encontrados cuatro paquetes tipo ladrillo con unos cuatro kilogramos de cocaína, además de dos bolsas con hojas de coca.

Como consecuencia del procedimiento fueron detenidos cuatro hombres, tres de nacionalidad boliviana y uno argentino. También se secuestraron dos teléfonos celulares.

Allanamientos en Pocito

Cuatro hombres fueron detenidos tras una investigación.

A partir de las pruebas obtenidas, los investigadores identificaron dos domicilios ubicados en inmediaciones de las calles 51 y Vidart, en Pocito, que presuntamente eran utilizados para almacenar y distribuir los estupefacientes.

Con el material aportado por la Policía Federal, el Juzgado Federal N.º 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, ordenó dos allanamientos de emergencia.

En esos inmuebles se encontraron otros dos kilogramos de cocaína, acondicionados en paquetes tipo ladrillo con un sello de delfín.

Además, los efectivos secuestraron dólares estadounidenses, pesos argentinos y bolivianos, documentación de interés para la causa y una importante cantidad de bicarbonato de sodio, que sería analizado por los investigadores por su presunto uso para el estiramiento de la droga. En total, los procedimientos permitieron secuestrar más de seis kilogramos de cocaína y detener a cuatro personas.

Los detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 2 de San Juan junto con todos los elementos secuestrados, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de la presunta organización.