Un auto interceptado durante la mañana permitió iniciar una investigación que terminó con 5 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Rivadavia. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Oeste, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El operativo principal se concretó en la zona de calle Perona y Álvarez Condarco, en Rawson. Allí los efectivos obtuvieron resultado positivo, detuvieron a Molina Ovejero y secuestraron un bolso negro marca Fashion que había sido denunciado como sustraído.

Además, durante el procedimiento se avanzó sobre otros domicilios vinculados con la investigación. Las medidas permitieron recuperar distintos elementos denunciados como robados y sumar pruebas de interés para la causa.

Uno de los allanamientos se realizó en el barrio Aramburu, en Rivadavia, donde los investigadores secuestraron una notebook Lenovo de color gris.

En tanto, el procedimiento efectuado sobre calle Costa Canal, también en Rivadavia, tuvo resultado negativo tanto para el secuestro de elementos como para la detención de personas.

Otros procedimientos en Rawson

La Brigada Oeste también intervino en 2 domicilios ubicados en el barrio Franklin, en Rawson. En uno de ellos no se encontraron elementos vinculados con los robos investigados, aunque se produjo la aprehensión de Aballay por un expediente contravencional relacionado con desorden e insultos.

El quinto allanamiento tuvo resultado positivo. Allí fueron secuestradas 2 cortadoras de fiambre de color gris, una computadora completa marca Performance, compuesta por CPU, teclado, mouse y monitor, y un bolso con prendas de vestir.

Según la investigación, todos esos elementos habían sido denunciados como sustraídos previamente en la Comisaría 7ª.

Secuestraron numerosos objetos

Además de los bienes identificados como robados, los investigadores secuestraron otros efectos considerados de interés para el expediente.

Entre ellos se encuentran una balanza de cocina marca Seis, un Smart TV TCL de 50", un horno eléctrico Midea y una balanza comercial Caifan.

También fueron incautados una cafetera Stalyn, un termo de acero inoxidable, una pava eléctrica Liliana, un secador de pelo Nex y una planchita Atma.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para determinar su procedencia y establecer si tienen relación con otros hechos delictivos que son investigados.

El vehículo quedó secuestrado

Como parte del procedimiento, los efectivos también secuestraron el vehículo que había quedado bajo investigación. Se trata de un Fiat Palio, cuyo conductor sería un hombre de apellido Paratores.

La causa tiene como imputado detenido a Molina Ovejero, señalado como vinculado al conductor del auto. La Justicia deberá avanzar ahora con las medidas necesarias para determinar el grado de participación de cada uno.

El procedimiento permitió reunir evidencia, recuperar objetos denunciados como sustraídos y sumar nuevos elementos a una investigación que continúa bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad.