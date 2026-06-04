Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 logró recuperar tres motocicletas con pedido de secuestro en distintos operativos realizados en Albardón, Carpintería y Rawson, en el marco de tareas investigativas vinculadas a delitos contra la propiedad.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el departamento Albardón, en barrio Presidente Kirchner, donde los efectivos secuestraron una motocicleta Yamaha FZ 150 cc, color rojo, sin dominio colocado, que había sido sustraída en 2018 en jurisdicción de Comisaría 6°.

El rodado se encontraba en poder de un hombre de 44 años y la causa fue caratulada como “hurto calificado”, con intervención de la Unidad Conclusiva de Instrucción Correccional, que continuará con las diligencias para su restitución al propietario.

(Gentileza)

En otro operativo, realizado en Carpintería, sobre Ruta Nacional 40 a la altura del kilómetro 31, los investigadores secuestraron una motocicleta Guerrero G110 cc, color negro, que registraba pedido de captura vigente desde septiembre de 2024.

Durante la inspección en un taller mecánico, los uniformados detectaron la irregularidad del rodado, cuyo poseedor, un hombre de 78 años, hizo entrega voluntaria del mismo. Intervino en este caso el fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad, quien ordenó el secuestro de la moto.

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Finalmente, en el departamento Rawson, personal policial recuperó una motocicleta Gilera 150 cc, color gris, sin dominio, que había sido robada el 1 de enero de 2026 en jurisdicción de Comisaría 2°.

El vehículo fue hallado en el interior del barrio 12 de Diciembre y estaba en poder de un hombre de 44 años. La causa quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que continúa con la investigación correspondiente.

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Desde la fuerza destacaron que estos procedimientos forman parte de un trabajo sostenido para combatir el robo de automotores y autopartes en la provincia, así como para recuperar bienes sustraídos y devolverlos a sus propietarios.