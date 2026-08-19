Tres motocicletas fueron secuestradas durante diferentes operativos realizados por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 en Pocito, Rivadavia y Zonda. Los procedimientos permitieron detectar rodados con adulteraciones, documentación falsa y, en uno de los casos, recuperar una moto que había sido denunciada como robada.

El primero de los operativos tuvo lugar en la intersección de calles Mendoza y Calle 13, en Pocito. Allí, los investigadores observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta que no tenía patente ni llave de contacto.

Al entrevistarlo, el conductor no pudo presentar documentación que acreditara la propiedad del vehículo. Los efectivos inspeccionaron las numeraciones identificatorias y determinaron que el motor se encontraba adulterado.

Ante las irregularidades detectadas, intervino UFI Genérica, que ordenó el secuestro de la motocicleta. Además, el conductor quedó vinculado a la investigación.

Una patente y una cédula falsas

El segundo procedimiento se desarrolló en calles Pasteur y 1° de Mayo, en Rivadavia, donde los efectivos interceptaron a una mujer que circulaba en una Honda Wave.

Durante el control descubrieron que la motocicleta tenía colocada una patente apócrifa. A esto se sumó que la conductora presentó una cédula de identificación que también resultó ser falsa.

La inspección del rodado reveló además que las numeraciones correspondientes al chasis y al motor estaban totalmente adulteradas. Por disposición de UFI Genérica, tanto la motocicleta como la documentación fueron secuestradas y la mujer quedó bajo investigación.

Recuperaron una moto sustraída en Pocito

El tercer operativo tuvo lugar en el Barrio Colombo, en Zonda. En ese punto, los investigadores encontraron a un hombre que tenía en su poder una Zanella ZTT y no contaba con documentación del vehículo.

A diferencia de los casos anteriores, las numeraciones de motor y chasis conservaban sus identificaciones originales de fábrica. Al consultar los registros, los efectivos comprobaron que la motocicleta había sido denunciada como sustraída en Pocito el 25 de julio de 2026.

El rodado mantenía un pedido de secuestro vigente en una causa por Hurto Calificado. Por directivas de UFI Delitos contra la Propiedad, la moto fue secuestrada y el hombre que la tenía en su poder quedó investigado.

Los tres procedimientos quedaron ahora en manos de las respectivas unidades fiscales, que continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades en cada uno de los casos.