Un procedimiento policial en Pocito terminó con el secuestro de una motocicleta que circulaba sin chapa patente y presentaba adulteraciones en la numeración original del cuadro. El operativo fue realizado por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 en la intersección de calle Mendoza y calle 11.

El procedimiento se desarrolló durante tareas de inteligencia destinadas a prevenir la sustracción de motovehículos y la comercialización ilegal de autopartes.

En ese contexto, los investigadores observaron una moto sin patente colocada y entrevistaron a su conductor, de apellido Heredia, quien manifestó haber adquirido el rodado de buena fe.

La documentación no coincidía con el rodado

Durante la entrevista, el conductor exhibió documentación de la motocicleta. Sin embargo, los efectivos advirtieron que algunos datos de los papeles no coincidían con las características del vehículo.

Ante esas diferencias, realizaron una inspección visual de las numeraciones del cuadro y del motor. En esa revisión detectaron que el cuadro presentaba adulteraciones en los guarismos originales de fábrica.

El hallazgo motivó la intervención judicial para avanzar con las actuaciones correspondientes y establecer la procedencia del vehículo.

Trasladaron la moto a la Central de Policía

Por disposición de la UFI Genérica, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta y la trasladaron a la Central de Policía.

Allí se realizarán las pericias necesarias para determinar su procedencia legal y profundizar la investigación sobre las irregularidades detectadas.

El procedimiento se enmarca en las tareas policiales orientadas a combatir el robo de motocicletas y la comercialización ilegal de sus partes en San Juan.