Una motocicleta quedó secuestrada durante un procedimiento realizado por efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes de la Dirección Coordinación Judicial D-5, luego de que los investigadores detectaron que el rodado presentaba el número de cuadro adulterado. El operativo se desarrolló en el departamento Rawson, en el marco de tareas preventivas e investigativas orientadas a combatir el delito vinculado con vehículos.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calles Jáchal y Castaño, donde el personal especializado efectuó controles sobre distintos rodados que circulaban por la zona. En ese contexto, los efectivos entrevistaron al conductor de una motocicleta para realizar una verificación de rutina sobre la documentación y los números identificatorios del vehículo.

Durante la inspección, los investigadores examinaron una motocicleta marca Zanella, modelo ZB de 110 centímetros cúbicos. Al revisar el cuadro advirtieron una irregularidad que motivó la intervención inmediata de la dependencia especializada.

Según informaron fuentes policiales, los guarismos identificatorios del cuadro se encontraron devastados, una maniobra que impidió establecer a simple vista la identificación original del motovehículo y que suele ser considerada un indicio de adulteración de los datos registrales.

Ante esa situación, el personal actuante procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, con el objetivo de preservar la evidencia y permitir que se realizaran las pericias correspondientes para determinar su verdadera identidad y establecer si registraba algún impedimento legal o había sido denunciada como sustraída.

El rodado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones, que tomó intervención en la causa y ordenó las medidas judiciales de rigor. Entre ellas se incluyeron las pericias técnicas destinadas a intentar recuperar la numeración original del cuadro y verificar los antecedentes del vehículo en las bases de datos oficiales.

La investigación continuó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones, que quedó a cargo de determinar el origen de la motocicleta y la eventual responsabilidad de las personas involucradas en el hecho.