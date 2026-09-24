Un procedimiento de control vehicular realizado por personal de la Policía Caminera D-7 permitió secuestrar una motocicleta que circulaba sin patente visible y que registraba un pedido de secuestro judicial vigente desde hacía nueve años. El operativo se realizó en el departamento Sarmiento y el rodado quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó durante las tareas de control e inspección que efectivos de la Dirección D-7 desarrollaron en distintos puntos del departamento. En ese contexto, los uniformados interceptaron una motocicleta Yamaha Crypton, de colores azul y negro, con detalles rojos y amarillos, que transitaba sin chapa patente.

Ante esta situación, los policías realizaron una inspección del rodado y verificaron los números correspondientes al motor y al cuadro. La consulta permitió establecer que la motocicleta tenía un pedido de secuestro judicial vigente.

El rodado fue trasladado a sede policial para continuar con las medidas legales.

De acuerdo con los datos obtenidos durante el procedimiento, la medida había sido emitida el 25 de julio de 2017, es decir, nueve años antes del control realizado por la Policía Caminera. El requerimiento se había originado en la Comisaría 13ª y el vehículo se encontraba a disposición del entonces 1° Juzgado de Instrucción.

Al momento de la intervención, la moto era conducida por un joven de apellido Molina, de 22 años, quien tenía domicilio en el departamento Sarmiento. Los efectivos procedieron a realizar las actuaciones correspondientes luego de confirmar que los datos identificatorios del vehículo coincidían con los registrados en el pedido judicial.

A partir de la situación detectada, el personal policial informó lo ocurrido a la autoridad judicial competente. La Unidad Conclusiva de Instrucción tomó intervención en el procedimiento y dispuso el secuestro inmediato de la motocicleta.

El rodado fue trasladado para quedar bajo resguardo mientras avanzaban las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes. La investigación deberá establecer las circunstancias relacionadas con el pedido de secuestro que permanecía vigente desde 2017 y determinar las medidas que correspondan respecto del vehículo y su actual tenedor.

El procedimiento formó parte de los controles preventivos realizados por la Policía Caminera en rutas y caminos del departamento Sarmiento, mediante los cuales los efectivos verificaron la documentación y los datos identificatorios de los vehículos interceptados.