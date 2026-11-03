Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 secuestró una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en Rawson, luego de comprobar que sus numeraciones no coincidían con la patente colocada. Además, los números de cuadro y motor estaban vinculados a dos pedidos de secuestro vigentes por robo y robo agravado.

El procedimiento se realizó en la intersección de calle Lemos y Cecilio Ávila, en el marco de una investigación por sustracción y venta ilegal de vehículos y autopartes. Los efectivos detectaron que la estética del rodado no coincidía con el modelo que figuraba en la patente, por lo que entrevistaron al conductor, un hombre mayor de edad.

Detectaron irregularidades en el cuadro y el motor

Durante el control, el conductor exhibió una fotografía de la cédula de identificación del motovehículo. Al consultar el dominio en la base de datos, los policías comprobaron que la información no coincidía con las características del rodado.

Con autorización del poseedor, realizaron una inspección visual de las numeraciones del cuadro y del motor. La verificación permitió establecer que ambos números correspondían a registros diferentes de los indicados por la patente.

Dos pedidos de secuestro por robo

Al consultar el número de cuadro, los investigadores determinaron que pertenecía a una motocicleta Gilera Smash que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 18 de julio de 2024 por el delito de robo. En esa causa interviene la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Por otra parte, el número de motor registraba un pedido de secuestro vigente desde el 23 de enero de 2023 por robo agravado, solicitado por la Unidad Conclusión de Instrucción. Ante estas irregularidades y siguiendo las directivas del Ministerio Público Fiscal, los efectivos secuestraron la motocicleta y la trasladaron a Central de Policía.