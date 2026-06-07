Efectivos policiales de la Comisaría 25ª recuperaron durante la jornada del sábado una motocicleta de alta cilindrada que se encontraba abandonada en la vía pública en el departamento Rawson. El hallazgo llamó poderosamente la atención de las autoridades debido a las condiciones en las que fue hallado el rodado, el cual presentaba signos evidentes de haber sido violentado con intenciones de robo.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de la intersección de calle Juárez Celman y calle Hipólito Yrigoyen, en una zona colindante al conocido barrio UDAP IV. Al arribar al lugar tras un recorrido de prevención, los uniformados observaron tirada al costado de la calzada una moto tipo enduro, de color negro con el asiento rojo, marca Okinoi y con la chapa patente colocada correspondiente al dominio 460-ILQ.

Tras realizar la inspección ocular primaria del vehículo, los efectivos constataron que la motocicleta se encontraba totalmente sin su llave de encendido, presentaba el tambor de arranque seriamente dañado y poseía un regular estado de conservación en general.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de un elemento robado recientemente en las inmediaciones, el personal policial consultó de manera urgente los datos del rodado a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Sin embargo, el sistema informático arrojó como resultado que la moto no registraba hasta ese momento ningún pedido de secuestro vigente por robo o hurto en las dependencias de la provincia.

Por tal motivo, el vehículo menor quedó formalmente secuestrado y depositado en los galpones de archivo de la Comisaría 25ª bajo actas de estilo, a la espera de que la Justicia de turno determine fehacientemente quién es su legítimo propietario. Desde las autoridades de la sede policial rawsina solicitaron públicamente a la comunidad que el ciudadano que acredite ser el dueño real de la moto enduro se presente a la brevedad en la seccional con la documentación pertinente del rodado para iniciar el trámite de restitución.