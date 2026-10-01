Un operativo vehicular realizado en el departamento 25 de Mayo terminó con el secuestro de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro vigente desde junio de 2023, vinculado a una denuncia por hurto. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 10ª junto con personal de la División Caminera del D-7.

El operativo se desarrolló durante la jornada de este miércoles en inmediaciones de Ruta 270 y calle Divisoria. En ese lugar, los efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Zanella 110 de color negro, que circulaba sin dominio colocado, y entrevistaron al conductor, identificado por su apellido como Rodríguez.

Durante el control, los uniformados le solicitaron la documentación correspondiente para circular con el rodado. Según informaron desde la Policía, el hombre manifestó que no contaba con la documentación reglamentaria de la motocicleta.

Ante esa situación, el personal policial realizó una consulta sobre el estado del dominio y los datos identificatorios del vehículo a través de la Unidad Coordinadora. La verificación arrojó que se trataba de una Zanella modelo 96-ZB-110, dominio 351 IRH.

La consulta permitió establecer que la motocicleta registraba un pedido de secuestro desde el 13 de junio de 2023. La medida había sido solicitada en el marco de una causa por el delito de hurto, a requerimiento de la Subcomisaría Ansilta, con intervención del Segundo Juzgado Correccional.

Luego de confirmar la situación del rodado, los efectivos dieron intervención al sistema acusatorio. El ayudante fiscal Sebastián Miranda fue informado sobre el procedimiento y dispuso una serie de medidas para preservar el vehículo y los elementos vinculados al caso.

Por disposición fiscal, los policías procedieron al secuestro de la motocicleta y confeccionaron el acta de procedimiento correspondiente, junto con la cadena de custodia. También quedaron bajo resguardo la llave del rodado y la cédula de identificación que se encontraba vinculada al vehículo.

Posteriormente, la motocicleta fue trasladada hasta la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales y administrativas. Además, se realizó la comunicación correspondiente con la Unidad Conclusiva, conforme a las directivas impartidas durante el procedimiento.

En cuanto al hombre que circulaba en la motocicleta, la disposición fiscal estableció que, una vez cumplidas las actuaciones correspondientes, quedara en libertad, sin que se informara su detención en relación con el pedido de secuestro del vehículo.

Por otra parte, durante el operativo también se labró el acta de infracción N° 576894, correspondiente al Juzgado de Paz de 25 de Mayo, por las irregularidades detectadas durante el control de circulación.