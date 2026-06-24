Boca avanza con la planificación de su pretemporada y analiza disputar dos partidos amistosos antes del inicio de la competencia oficial. La intención del cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena es que el equipo llegue con ritmo futbolístico al arranque de un semestre cargado de compromisos.

Según trascendió, el primer encuentro se jugaría el próximo 4 de julio en La Bombonera, mientras que el segundo está previsto para el 8 de julio y podría desarrollarse en el interior del país. Entre las sedes que aparecen como posibles figura la ciudad de Salta.

Para ese segundo compromiso comenzó a tomar fuerza la posibilidad de enfrentar a Nacional de Montevideo, uno de los clubes más importantes de Uruguay y un histórico rival de Boca en competencias internacionales. Si bien todavía no existe una confirmación oficial, las gestiones se encuentran avanzadas.

El eventual cruce tendría además un condimento especial para Arruabarrena, quien dirigió al conjunto uruguayo antes de iniciar su primera etapa como entrenador del club de la Ribera. La experiencia del técnico en ambas instituciones es vista como un factor que podría facilitar la organización del encuentro.

La búsqueda de amistosos responde a la necesidad de ajustar el funcionamiento colectivo y observar variantes tácticas antes del debut oficial, programado para el 16 de julio frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Mientras la dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases para reforzar el plantel, el cuerpo técnico considera fundamental sumar minutos de competencia para llegar en las mejores condiciones al Torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, los tres objetivos principales del segundo semestre.

Con varias incorporaciones en análisis y un nuevo ciclo en marcha, Boca apuesta a que estos amistosos sirvan como las últimas pruebas antes de comenzar una etapa decisiva de la temporada, en la que buscará volver a pelear por títulos tanto a nivel local como internacional.