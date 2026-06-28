Lionel Messi se expresó en redes sociales luego de la victoria 3-1 de la Selección Argentina frente a Jordania, en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, donde el equipo nacional terminó en el primer puesto con puntaje ideal.

El capitán argentino no brindó declaraciones a la prensa tras el encuentro, algo poco habitual en su rutina post partido. Sin embargo, minutos después utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje dirigido a los hinchas. “Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…”, escribió Messi, acompañado por un carrusel de imágenes del triunfo ante el conjunto asiático.

Dentro del partido, el rosarino ingresó en el segundo tiempo y volvió a marcar, alcanzando un nuevo récord como máximo goleador en la historia de los Mundiales con 19 tantos, ampliando su ventaja en la tabla histórica.

Su presencia desde el banco de suplentes respondió a una decisión consensuada. Tras el encuentro, el entrenador Lionel Scaloni explicó que el propio Messi había preferido no iniciar el partido para permitir minutos a otros futbolistas de cara a los dieciseisavos de final. “Hoy podría haber jugado 90 minutos, pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

Con ese contexto, el mensaje del capitán se alineó con el tono del equipo, priorizando lo colectivo por sobre lo individual tras el cierre de la primera fase del torneo.