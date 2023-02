Seguirá preso: novedades sobre el caso de Dani Alves

El futbolista brasileño, Dani Alves, continuaría en prisión sin posibilidad de pagar una fianza hasta el juicio. Eso se dio a conocer este martes por medio de la Audiencia de Barcelona. Es necesario resaltar que se lo acusa por agresión sexual contra una joven de 23 años en la discoteca Sutton, de la ciudad de España antes mencionada. Aún no se sabe qué ocurrirá, pero la pena por agresión sexual es de 1 a 4 años y, en caso de violación, sería de 6 a 12 años de prisión.

Por otra parte, un prisionero del centro penitenciario de Brians 2, en dialogo con El Programa de Ana Rosa, contó algunos detalles sobre la nueva vida de Dani Alves tras las rejas: "Ayuda en lo que puede. Compra cosas a la gente de comer y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí".

"Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie, ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie. Él cree que que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí", agregó el reo, haciendo referencia a los sentimientos del deportista de 39 años.

Mientras se espera por la sentencia que se revelará en el juicio, la ley indica que: "En los casos de agresión sexual, ya sea tanto vaginal, anal, bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de 4 a 12 años". La vida de Dani Alves cambió para siempre desde hace varias semanas.

¿Qué otra opción tiene Dani Alves?

Dani Alves continúa tras las rejas y su abogado intenta conseguir prisión domiciliaria o una salida bajo fianza con tobillera electrónica para él. La fiscalía, por su parte, insiste en que hay riesgo de fuga y, debido a eso, el deportista debe seguir en prisión mientras la causa avanza. La decisión de la Justicia respecto al futuro del exjugador de Pumas de México debía conocerse este jueves, pero finalmente se aplazó una semana.