Según el SMN, el miércoles habrá altas probabilidades de nieve en San Juan

El ingreso de una intensa ola polar vuelve a poner a San Juan bajo la atención del pronóstico. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este miércoles 1 de julio podrían registrarse lluvias y nevadas durante toda la jornada, justo cuando se cumple un año de la histórica nevada que sorprendió a la provincia el 29 de junio de 2025.

Según el pronóstico extendido, las precipitaciones tendrán una probabilidad de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Además, el frente frío llegará acompañado por viento del sector sur con velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en las primeras horas del día. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 2°C y una máxima de 6°C.

El descenso térmico continuará después del miércoles. Para el jueves se pronostica una mínima de -2°C y una máxima de apenas 4°C. El viernes también comenzará con temperaturas bajo cero, con una mínima prevista de -2°C. Las condiciones recién empezarían a mejorar hacia el domingo, cuando el cielo se presente parcialmente despejado y la máxima alcance los 13°C.

El anuncio coincide con el aniversario de una jornada que quedó marcada en la memoria de los sanjuaninos. El 29 de junio de 2025 la provincia registró una de las nevadas más importantes de las últimas décadas, un fenómeno que no ocurría desde 2011 y que sorprendió tanto a vecinos como a visitantes.

Después de varias horas de agua nieve, la precipitación se transformó en una intensa nevada que cubrió distintos sectores del Gran San Juan y varios departamentos. Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Pocito fueron algunos de los lugares donde las calles, las plazas y los espacios verdes amanecieron completamente blancos.

Uno de los puntos de mayor convocatoria fue la Plaza 25 de Mayo, donde cientos de familias aprovecharon el fenómeno para jugar con la nieve y registrar el momento con fotos y videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Ahora, con un nuevo pronóstico que vuelve a incluir nevadas, la expectativa crece entre quienes esperan volver a ver esa postal invernal en la provincia.