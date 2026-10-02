De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, San Juan lideró el ranking nacional de temperaturas en el inicio de un alerta naranja por viento Zonda, durante la jornada de este viernes 2 de octubre.

El avance del frente de aire posicionó a la provincia como la jurisdicción más calurosa de la Argentina. A las 16 hs. se marcó los 28 ºC con un nivel de humedad relativa del 23%, liderando la tabla de marcas térmicas en todo el país.

El podio del ranking nacional elaborado por el organismo meteorológico fue completado por la provincia de Santiago del Estero, que registró 27,9 ºC, y la localidad mendocina de San Martín, que marcó 26,7 ºC durante el mismo corte horario de la siesta.

Actualmente, el índice escaló a los 31ºC.

Ante la vigencia del alerta naranja y el incremento progresivo de la fuerza del viento, las autoridades provinciales dispusieron la suspensión preventiva de las clases presenciales a partir de las 13:00 horas en todos los niveles, turnos y modalidades. Asimismo, las inclemencias climáticas obligaron a postergar una de las pruebas previstas en el concurso de ingreso al Poder Judicial local.

Las previsiones del SMN advierten que la fase de mayor intensidad del fenómeno se desplegará durante la noche de este viernes, cuando se aguardan ráfagas entre los 75 km/h y los 90 km/h en los sectores urbanos y llanos.

En tanto, para la franja precordillerana y cordillerana se anticipan vientos extremos con velocidades superiores a los 100 km/h.