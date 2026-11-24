Las largas filas en los accesos, los chicos de la mano de sus padres, los grupos de amigos y las familias que compartieron las últimas horas en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario marcaron la despedida de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Este lunes 23 de noviembre, San Juan cerró cinco días de actividad que convocaron a más de 320.000 personas, según el balance oficial del Gobierno provincial.

La entrada gratuita y el funcionamiento sin costo de las Líneas del Sol acompañaron la convocatoria de la última jornada, que coincidió con el feriado nacional. La feria recuperó la noche que perdió el sábado por las condiciones meteorológicas y les dio una oportunidad más a los emprendedores y artistas locales.

La tercera noche superó las expectativas y asistieron más de 100.000 personas.

El Paseo Federal, la Plaza de los Emprendedores, la Plaza de la Vid y el Olivo y el polo gastronómico volvieron a recibir al público, mientras que Omega le puso el sello sanjuanino a la despedida musical en el escenario La Peña.

En su última recorrida por el predio, el gobernador Marcelo Orrego dialogó con expositores y emprendedores, destacó el crecimiento comercial de la celebración y puso en valor tanto el nivel artístico como la convocatoria popular.

Del rock nacional a un Bicentenario colmado de cuarteto

La primera noche reunió a casi 70.000 personas en todo el predio. Los sanjuaninos de De La Lora inauguraron el escenario mayor y les dieron paso a Turf y Tan Biónica.

Joaquín Levinton recordó su visita al Valle de la Luna en 1998, que inspiró una de las canciones de Turf. Más tarde, Chano Moreno Charpentier protagonizó una de las postales de la jornada, cuando miles de celulares iluminaron el estadio al ritmo de "La melodía de Dios".

El Estadio San Juan del Bicentenario vivió tres noches a puro espectáculo, con rock, cuarteto y música melódica sobre el escenario. (Foto: DIARIO HUARPE)

El sábado, el viento Zonda y el posterior ingreso del viento Sur obligaron a suspender la feria. Sin embargo, Andrés Calamaro y Diego Torres cumplieron con sus presentaciones y regalaron una noche de clásicos a quienes desafiaron las condiciones meteorológicas.

El domingo llegó la revancha. Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y DesaKTa2 hicieron cantar y bailar a un Estadio del Bicentenario colmado. La tercera noche superó las 100.000 personas en todo el predio y dejó una de las imágenes más imponentes de esta edición.

De Sarmiento al escenario mayor, la historia de la Emprendedora del Sol

Uno de los momentos más emotivos llegó con la consagración de María José Leiva Díaz como Emprendedora del Sol 2026. La representante de Sarmiento conquistó el reconocimiento con El Legado Leiva Díaz, una granja educativa que nació cuando su familia decidió reinventarse ante las dificultades de la actividad vitivinícola.

María José Leiva Díaz, representante de Sarmiento, fue elegida Emprendedora del Sol.

La emprendedora recibió un aporte no reembolsable de $8 millones para fortalecer su proyecto. Su historia representó el esfuerzo de tantas mujeres sanjuaninas que encontraron en el trabajo y la creatividad una manera de salir adelante.

Una fiesta que abrazó la identidad sanjuanina

El espectáculo artístico central "Parque Triásico. Aventura y descubrimiento", desarrollado en el Velódromo Vicente Chancay, puso en valor el patrimonio paleontológico provincial a través del talento de los artistas locales.

También hubo lugar para la memoria colectiva. Sobre el escenario mayor, San Juan rindió homenaje a los héroes de Malvinas, en una ceremonia acompañada por imágenes alusivas y la Marcha de Malvinas.

La actividad comenzó el jueves 19 de noviembre con el Fórum de Ideas, que reunió a empresarios y especialistas para debatir sobre innovación, tecnología y desarrollo económico. El encuentro dejó más de 400 reuniones de negocios concretadas, según destacó Orrego.

GRUPO HUARPE, junto a los sanjuaninos

Desde su propio stand en el predio ferial, GRUPO HUARPE acompañó la celebración con transmisiones en vivo, móviles, entrevistas y un amplio despliegue periodístico.

HUARPE desplegó un equipo de trabajo en el predio y en la redacción para cubrir cada momento de la FNS 2026.

Las cámaras de HUARPE TV recorrieron los distintos rincones de la fiesta y acercaron a los hogares sanjuaninos las historias, las voces y las emociones de sus protagonistas. GRUPO HUARPE reflejó cada jornada con noticias en tiempo real, entrevistas exclusivas, videos y galerías fotográficas.

Por el stand pasaron funcionarios, emprendedores y visitantes, entre ellos el gobernador Marcelo Orrego. Los juegos, los premios y la posibilidad de ganar un viaje a Bariloche también convirtieron al espacio en un punto de encuentro con lectores y televidentes.

Así, San Juan despidió una nueva edición de su máxima celebración popular. Quedaron las canciones compartidas, las fotografías familiares, las historias de quienes encontraron una oportunidad para mostrar su trabajo y el recuerdo de una fiesta que volvió a reunir a los sanjuaninos.