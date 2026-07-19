Según la IA, quién ganará la final del Mundial entre Argentina y España

El cruce decisivo de la Copa del Mundo quedó definido tras las semifinales en Estados Unidos. Argentina accedió al encuentro definitivo luego de superar a Inglaterra por 2-1 el pasado miércoles 15 de julio, en un partido donde Lautaro Martínez controló las acciones en Atlanta, Georgia. Por su parte, España clasificó a la última instancia al eliminar a Francia. Ambas selecciones se encontrarán el próximo domingo 19 de julio a las 16h, reavivando un duelo que había quedado pendiente tras suspenderse la Finalissima programada para marzo de este año.

Ante la expectativa por el cruce entre figuras como Lionel Messi y Lamine Yamal, la herramienta tecnológica Gemini dio su pronóstico y vaticinó que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se quedará con la victoria por 2-1. "El partido se definirá por detalles, con un primer tiempo friccionado y una segunda mitad donde se abrirán los espacios", explicó la IA sobre el desarrollo del juego.

El análisis detalla el transcurso de los goles y señala que Lionel Messi marcará la primera diferencia. "Una genialidad individual capaz de romper el bloque defensivo español con un remate preciso", relató la plataforma. De acuerdo con este escenario, la ventaja argentina se ampliará mediante una anotación de Lautaro Martínez, "apareciendo en el área tras una jugada colectiva orquestada por Enzo Fernández", dijo la IA. Hacia el cierre del cotejo, España logrará el descuento definitivo a través de Lamine Yamal, configurando un cierre de alta tensión para el campeonato mundial.