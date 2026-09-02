Raúl Castro, expresidente de Cuba y una de las figuras históricas de la revolución, atraviesa un delicado estado de salud luego de haber sufrido, según reportes periodísticos, un accidente cerebrovascular (ACV).

La información fue difundida inicialmente por el Diario de Las Américas, medio con sede en Miami, que aseguró haber recibido el dato de una fuente confidencial en Cuba. Según esa versión, el dirigente de 95 años estaría siendo asistido con equipos médicos para mantenerlo con vida y su estado se habría agravado durante las últimas horas.

La situación, sin embargo, no fue confirmada oficialmente por las autoridades cubanas, por lo que los reportes sobre su estado deben ser tomados con cautela.

Desmintieron los rumores sobre su muerte

En las últimas horas también circularon versiones en redes sociales que aseguraban que Raúl Castro había muerto. Esa información fue desmentida por el propio medio que dio a conocer el reporte sobre su delicado estado.

“Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo”, señaló el Diario de Las Américas.

La directora del medio, Iliana Lavastida, explicó que la información surgió de una fuente confidencial dentro de Cuba que, según afirmó, consideraban confiable. También mencionó supuestos movimientos de tropas en la isla, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente.

Su última aparición pública

La última aparición pública conocida de Raúl Castro ocurrió el 13 de agosto, durante una ceremonia realizada en La Habana por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro.

En aquella oportunidad, el histórico dirigente cubano asistió al teatro Karl Marx vestido con su tradicional uniforme verde olivo. Su presencia fue registrada junto al presidente Miguel Díaz-Canel y otros integrantes de la cúpula política de la isla.

Castro había cumplido 95 años en junio y en los últimos tiempos redujo considerablemente sus apariciones públicas debido a su avanzada edad.

Una figura que conserva influencia

Aunque dejó la Presidencia en 2018, Raúl Castro continúa siendo una figura de peso dentro del sistema político cubano y mantiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Fue presidente de Cuba entre 2008 y 2018, después de haber asumido de manera interina en 2006 debido al deterioro de salud de Fidel. Posteriormente, Miguel Díaz-Canel quedó al frente del Gobierno.

Pese a no ocupar actualmente la Presidencia, Raúl Castro conserva influencia en las decisiones estratégicas de la isla. En junio, incluso, la Presidencia cubana informó que había respaldado un paquete de reformas económicas destinadas a enfrentar la profunda crisis que atraviesa el país.

Por ahora, el Gobierno cubano mantiene silencio oficial sobre su estado de salud, mientras crece la expectativa internacional por conocer si los reportes sobre el presunto ACV y su grave deterioro son confirmados.