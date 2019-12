Segundos afuera: Guzmán define la oferta para la deuda

Segundos afuera, como en el boxeo. Comienza ahora la pelea para Alberto Fernández con un margen de acción limitado por la posible caída en default total del país. ¿Pagar o no pagar? Es la duda hamletiana en las próximas semanas, con los vencimientos que se van a ir acumulando y drenando las reservas. ¿Aplicará el economista Martín Guzmán un freno de pagos de arranque, esta misma semana, a los papeles con legislación argentina, incluyendo a los ya reperfilados en la gestión Macri? En su presentación en Ginebra ante la UNCTAD, hace cuatro semanas, descartó un default argentino en diciembre. Y sentó la idea de lo que es su estrategia en ese sentido.

Este miércoles se aguardan anuncios. Apura la oferta para las próximas semanas. Ya es sabido que el nuevo ministro de Economía tiene base académica pero una postura agresiva para con el mercado financiero. No se le conoce equipo ni contactos en Wall Street para testear ideas. Tampoco experiencia de gestión. Aquí hay un punto importante: si busca imponer una quita significativa a la deuda, puede que los bonos que hoy cotizan por debajo del 40%, vayan a operarse aún más abajo, "sub 30%". A ese nivel comenzarán a aparecer los "vulture funds" o fondos buitres apostando a bloquear restructuraciones y obtener ganancias siderales en un acuerdo, no necesariamente en el corto plazo. Sería la segunda temporada del Default del 2001.

Hay varias palabras o frases que estarán de moda de ahora en más. Una es la "sostenibilidad de la deuda". Guzmán sostiene que la mitad de las restructuraciones de la deuda efectuadas entre 1970 y 2013 en los mercados fracasaron y debieron ir a otra restructuración. Por ello esa frase de la sostenibilidad de la deuda cobra valor. Coincide en ello con el FMI. Es también la sostenibilidad de los funcionarios la que está en juego con la de la deuda. Pero habrá que aguardar cuáles son los planes fiscales de Guzmán y el ajuste para llevar a la Argentina a un superávit fiscal primario y en base a ello ver las "sostenibilidades" mencionadas. No muestra las cartas tampoco en ese sentido: Alberto Fernández el viernes ya anticipó que no habrá Presupuesto 2020 y que recién en marzo próximo puede que envíe el proyecto al Congreso. Se guarda la baraja de mostrar el plan fiscal hasta que no esté cerrada la renegociación de la deuda.

Ahora bien, en teoría se trata de la restructuración más fácil de la historia de los mercados. Los bonos ya operan entre el 29% y el 40% de su valor y con un plan fiscal medianamente razonable, los tenedores de papeles argentinos aceptarán una oferta. Ya en 2019 los inversores marcaron una pérdida de más de 40% en el valor de sus tenencias. Para el 2020 es todo "upside" si Argentina hace lo que los libros indican con ganancias para esos títulos que pueden llegar al 50% en dólares. La clave pasa por otra frase o término que estará de moda, que es el "exit yield" de los nuevos papeles que se entreguen en la oferta a bonistas. Se trata del rendimiento que tendrán tras la oferta. Mientras menor, más atractivo o mayores ganancias para el 2020. De nuevo, dependerá del plan macro y si tiene apoyo del FMI. Por ello la importancia de lo que señalara Alberto Fernández el viernes con las negociaciones "silenciosas" que se llevan a cabo con el FMI.

Otra cuestión clave de la renegociación pasará por la selección de bancos que se encarguen de ese proceso. Atrás quedaron seguramente los lineamientos de Axel Kicillof vigentes hasta el 2015 de evitar contratar bancos. La selección ahora es clave dado que sólo un par de bancos extranjeros cuentan con la experiencia y los datos sobre los tenedores de los papeles argentinos y cómo acercarles la propuesta oficial. Un veto de Cristina, la amenaza.

En YPF con la llegada de Guillermo Nielsen no habrá giros contra inversores en la conducción de la petrolera argentina. Incluso puede mantenerse al actual CEO, Daniel González, histórico de la empresa con quien estuvo el sábado reunido en Palermo. Nielsen en contacto con inversores desde agosto, viene resaltando la necesidad de dar previsibilidad a las inversiones, especialmente las de Vaca Muerta.

Para mercados, la gestión de Mauricio Macri y su despedida mañana es la mayor decepción de los últimos años en América latina. La esperanza que el país se sume a los casos de éxito en la región como Brasil, Uruguay, Perú, Chile, se esfumó en poco tiempo. "El mayor costo que deja Macri es que dejó instalada la idea de que fracasó el libre mercado, cuando su gestión no tuvo nada de liberalismo" dijo a El Cronista el viernes un argentino a cargo de toda América latina en un banco en Nueva York. Ya tiene organizado el fundador del PRO instalar sus cuarteles centrales en el Complejo AlRío en Vicente López. María Eugenia Vidal estudia instalarse en Palermo y dar una cátedra en la Universidad Di Tella.

Los gremios darán seis meses de luna de miel al nuevo gobierno. No hay demandas ni situaciones extremas que gatillen exigencias en el inicio de la gestión. Están expectantes hasta junio. Como los gobernadores del PJ, quedaron los sindicalistas afuera del gabinete. También como Juan Grabois quien vio como Daniel Menéndez de Barrios de Pie ingresaba al equipo de Daniel Arroyo.

Los primeros tres rounds para Alberto Fernández marcarán la suerte de su pelea. Lo económico es lo central y allí el éxito que tenga en renegociar la deuda marcará si gana o pierde por knock out. Las elecciones del 2021 desde el miércoles 11 ya están a la vista. Ya hay varios trabajando en ello. Suena la campana.

GUILLERMO LABORDA