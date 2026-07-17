Ante la inminencia de la final del Mundial 2026, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público de San Juan diseñó un dispositivo especial que replica y potencia el éxito de los encuentros anteriores. El secretario Enrique Delgado aseguró a DIARIO HUARPE que la provincia está preparada para recibir una marea humana similar o superior a la del último partido, donde más de 40.000 personas se congregaron en el microcentro sanjuanino sin incidentes de gravedad.

"Vamos a seguir con la misma modalidad que venimos trabajando en los partidos anteriores. Yo dije que Argentina se ocupe de ganar el partido, nosotros vamos a ocupar la seguridad", sentenció el funcionario.

La principal novedad para este domingo será el uso intensivo de la tecnología para garantizar el orden posterior. Delgado advirtió que, independientemente de las aprehensiones que se realicen en el momento, se realizará un trabajo de inteligencia posterior para sancionar a los violentos.

"Se va a trabajar con las cámaras de seguridad a fin de determinar responsables, porque por más que no sean aprendidos ese día vamos a trabajar para identificación y en caso que cometan un delito o una contravención identificarlos y ponerlo a disposición de la justicia", explicó el secretario.

Además, solicitó la colaboración ciudadana para denunciar de inmediato a cualquier "inadaptado" que salga del contexto del festejo.

Refuerzos y despliegue territorial

Para dar cobertura a la demanda, la Policía de San Juan incrementará su presencia en las calles. Según las estimaciones oficiales, se sumarán aproximadamente 50 efectivos adicionales a la estructura que ya venía operando en la Plaza 25 de Mayo. No obstante, el plan de seguridad es dinámico y se ajustará según la organización de los distintos departamentos que están evaluando establecer sus propios puntos de encuentro para descentralizar la Capital.

"En la medida que tengamos esa información nosotros automáticamente vamos a hacer el análisis de si el mayor punto de concentración va a ser la plaza 25 u otro lugar", detalló Delgado.

Control de alcohol y transporte

En cuanto a la comercialización de bebidas alcohólicas, el funcionario aclaró cómo funcionará la normativa en las zonas de influencia de los festejos. El objetivo es evitar el consumo en la vía pública que suele derivar en disturbios. Al respecto, el secretario puntualizó que se va a trabajar:

"Aquel comercio que tenga habilitado para vender alcohol dentro del comercio lo va a poder hacer. Pero hacia afuera, si no está habilitado, no lo puede hacer".

Finalmente, las autoridades también pondrán el foco en el sistema de transporte Red Tulum, tomando medidas preventivas para resguardar las unidades y a los pasajeros ante posibles desmanes que pudieran ocurrir en el marco de la euforia por el resultado deportivo. Con este despliegue, el Gobierno busca que la jornada sea una fiesta cívica donde la seguridad no sea un obstáculo para la alegría popular.