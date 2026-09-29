La alimentación también puede ser una aliada a la hora de cuidar la salud pulmonar. Aunque ningún alimento por sí solo previene enfermedades respiratorias, una dieta equilibrada, acompañada de actividad física y de hábitos como no fumar, puede contribuir al bienestar general del organismo.

Los pulmones están expuestos diariamente a contaminantes ambientales y al humo del cigarrillo, uno de los principales factores de riesgo para distintas enfermedades respiratorias. Por eso, además de evitar esas exposiciones, especialistas recomiendan mantener una alimentación variada y saludable.

Dentro de ese esquema aparecen seis alimentos que se destacan por su aporte de vitaminas, antioxidantes y compuestos con propiedades antiinflamatorias.

Los seis alimentos para sumar a una dieta saludable

Pomelo. Es una fruta cítrica rica en antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo. Puede incorporarse dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Ajo. Contiene compuestos azufrados asociados a efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además, puede utilizarse como condimento para reducir el agregado excesivo de sal en las comidas.

Tomillo. Esta planta aromática contiene diferentes sustancias activas y suele utilizarse tanto en preparaciones culinarias como en infusiones.

Orégano. Aporta compuestos como carvacrol y ácido rosmarínico. Puede incorporarse fácilmente como condimento en distintas comidas.

Jengibre. Se caracteriza por sus compuestos con propiedades antiinflamatorias y puede consumirse en infusiones o incorporarse a diversas preparaciones.

Zanahoria. Aporta vitaminas, entre ellas A, C, E y K, además de otros nutrientes importantes para el funcionamiento normal del organismo. Puede consumirse cruda o cocida como parte de una alimentación balanceada.

Cómo cuidar la salud pulmonar

Más allá de la alimentación, las principales medidas para proteger los pulmones incluyen no fumar, evitar la exposición al humo de tabaco y a otros contaminantes, mantener actividad física regular y realizar controles médicos cuando existen síntomas respiratorios persistentes.

Una dieta rica en frutas, verduras y otros alimentos naturales puede complementar esas medidas, pero no sustituye la prevención ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud.