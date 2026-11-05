Seis bandas sanjuaninas protagonizarán la primera edición del Rock Fest

San Juan tendrá por primera vez su propio Rock Fest. La primera edición del festival se realizará este sábado 7 de noviembre en La Meseta, con la participación de seis bandas y una propuesta que busca fortalecer la escena musical provincial, acompañar a los artistas locales y generar un espacio cultural con acceso inclusivo.

La jornada contará con las presentaciones de E, Oktubre, El Último Bondi, Huaykil, Deborador de Héroes y Santos & Pecadores. Las agrupaciones formarán parte de una convocatoria que busca darle mayor protagonismo al rock sanjuanino y consolidar un nuevo encuentro dentro de la agenda cultural de la provincia.

La iniciativa es impulsada por Marcos Ortiz y cuenta con un equipo de trabajo que apuesta a darle continuidad al proyecto. Entre sus objetivos se encuentra generar oportunidades para los músicos locales, fortalecer los espacios destinados a la música popular y demostrar la capacidad de San Juan para organizar festivales de estas características.

Otro de los ejes de esta primera edición será el acceso a la cultura. La organización destacó que las entradas tendrán precios accesibles, con la intención de que el encuentro pueda convocar a distintos sectores de la comunidad.

Una jornada con participación inclusiva

Uno de los aspectos destacados del San Juan Rock Fest será la participación de la Fundación Incluyamos, institución sanjuanina que cumple cuatro años de trabajo en la promoción del derecho al ocio, la recreación, la cultura y la integración comunitaria de las personas con discapacidad.

Durante este tiempo, la organización desarrolló distintas experiencias de participación en espectáculos musicales, como los shows de Q' Lokura, Euge Quevedo y Kolombo. También impulsó viajes de integración a Mendoza y Las Leñas, además de la asistencia al Cosquín Rock, en Córdoba.

La presencia de la Fundación en el festival busca ampliar las oportunidades de participación en propuestas culturales y garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la música y formar parte de estos espacios.

Desde la institución sostienen que la inclusión debe concretarse a través de experiencias reales, en las que todas las personas tengan la posibilidad de compartir actividades recreativas y culturales.

De esta manera, el San Juan Rock Fest busca ir más allá de una jornada de recitales y convertirse en un espacio de encuentro, identidad e integración. La intención de sus organizadores es que esta primera edición sea el punto de partida de un festival con continuidad, que acompañe el crecimiento de las bandas provinciales y fortalezca la cultura popular.

El encuentro será este sábado 7 de noviembre en La Meseta. Las entradas se encuentran disponibles a través de FanTicket.ar. La organización está a cargo de Marcos Ortiz, mientras que la prensa y difusión están a cargo de Charly Flores, de No Lo Entenderías.