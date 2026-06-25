Seis partidos definen los clasificados a los 16vos del Mundial este jueves

La fase de grupos del certamen norteamericano empieza a definir su suerte con seis duelos decisivos correspondientes a las zonas D, E y F. Mientras algunos gigantes ya aseguraron su permanencia, otros seleccionados salen a disputar sus últimas cartas para alcanzar los 16vos de final en una jornada que promete emociones simultáneas.

La actividad de este jueves arranca a las 17:00 con la definición del Grupo E. El clasificado Alemania se mide ante Ecuador, combinado que necesita una victoria para avanzar de ronda. En simultáneo, Curazao busca un triunfo histórico frente a Costa de Marfil para mantener viva su ilusión. Ambos juegos se pueden seguir por las plataformas de DSports, DGO, Flow y Paramount+.

A las 20:00 llega el turno del Grupo F. Países Bajos y Japón, actuales líderes de la zona, intentan sellar sus boletos a la próxima instancia. La escuadra neerlandesa choca ante la ya eliminada Túnez con transmisión de DSports, mientras que los asiáticos afrontan un cruce directo frente a Suecia, partido que cuenta con la pantalla adicional de TyC Sports.

El cierre de la jornada se disputa a las 23:00 con el desenlace del Grupo D. La selección de Estados Unidos, dirigida por Mauricio Pochettino, busca cerrar una primera fase perfecta frente a la eliminada Turquía en las pantallas de TyC Sports y DSports. Al mismo tiempo, Paraguay juega su clasificación mano a mano contra Australia, encuentro que se transmite mediante Telefe, Disney+ y DSports.