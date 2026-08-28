Seis pingüinos regresaron al mar en la costa bonaerense después de atravesar un proceso de rehabilitación. Cuatro habían quedado atrapados en redes de pesca artesanal, mientras que otros dos fueron encontrados con petróleo en el plumaje y presentaban signos de desnutrición y deshidratación.

Los animales fueron atendidos por especialistas de la Fundación Mundo Marino. Los cuatro pingüinos magallánicos ingresaron al centro de rescate entre fines de junio y mediados de julio, luego de ser encontrados por pescadores artesanales cuando levantaban sus redes.

Los propios trabajadores dieron aviso a los especialistas, lo que permitió actuar rápidamente. Los ejemplares llegaron en condiciones relativamente estables, aunque tenían heridas superficiales provocadas por las redes.

Los otros dos animales eran pingüinos saltarines, una especie cuya presencia resulta menos frecuente en las costas bonaerenses. Ambos tenían petróleo adherido en menos de la mitad de su cuerpo, pero igualmente necesitaron atravesar un tratamiento completo.

El peligro del petróleo

Los especialistas explicaron que incluso una pequeña cantidad de hidrocarburo puede representar un serio peligro para estas aves. Al intentar limpiarse mediante el acicalamiento, los pingüinos pueden ingerir el petróleo y sufrir una intoxicación.

Además, la sustancia altera la estructura del plumaje y reduce su capacidad de repeler el agua y conservar el calor corporal.

Antes de comenzar con la limpieza, los animales fueron estabilizados mediante hidratación, terapia térmica y aislamiento preventivo. Luego atravesaron un proceso de lavado y enjuague para retirar el petróleo.

Posteriormente permanecieron en ambientes con temperatura controlada y, una vez recuperados, pasaron a recintos exteriores con pileta para volver a ejercitarse y recuperar la impermeabilidad natural de sus plumas.

El esperado regreso al mar

Una vez completada la rehabilitación, los seis ejemplares pudieron ser liberados juntos. Este fue el segundo grupo de pingüinos que la fundación devolvió al mar durante 2026, después de que otros 15 fueran liberados en abril.

Desde la organización también realizaron una advertencia para quienes encuentren un pingüino solo en una playa. Recomendaron mantener distancia, no alimentarlo ni intentar devolverlo al agua y mantener alejadas a las mascotas hasta que intervengan especialistas o las autoridades correspondientes.

El pingüino magallánico puede recorrer alrededor de 5.000 kilómetros durante sus migraciones. Por su parte, el pingüino saltarín occidental está considerado “vulnerable” a nivel global y “en peligro” en Argentina.