La Selección Argentina ya tiene definidos sus próximos compromisos internacionales para noviembre, cuando disputará dos amistosos en el país durante la última fecha FIFA del año. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y luego jugará ante Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

El clásico rioplatense tendrá como escenario La Bombonera, mientras que el segundo encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes. De esta manera, el seleccionado volverá a presentarse ante el público argentino para cerrar su calendario de 2026.

La programación se conoció después de que quedara descartada la gira por Asia que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tenía prevista para noviembre. El plan inicial contemplaba partidos frente a Arabia Saudita e India, pero finalmente se avanzó con una alternativa que permitirá disputar ambos encuentros en territorio nacional.

La Bombonera recibirá el clásico ante Uruguay

El primer compromiso será frente a Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en el estadio de Boca Juniors. El enfrentamiento ante el conjunto charrúa representará una prueba exigente para el equipo argentino, que buscará cerrar el año con buenas sensaciones y continuar evaluando variantes dentro del plantel.

El partido también permitirá a Scaloni observar el rendimiento de los futbolistas convocados y probar alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Córdoba será sede del partido ante Costa Rica

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, Argentina se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El escenario cordobés volverá a recibir al seleccionado, luego de haber sido sede de uno de los amistosos disputados durante 2026.

La elección de Córdoba permitirá que el equipo nacional vuelva a jugar en el interior del país y sume una segunda presentación ante sus hinchas durante la misma ventana internacional.

El cierre del calendario 2026

Los encuentros ante Uruguay y Costa Rica marcarán el cierre de la actividad de la Selección Argentina durante el año. La doble fecha servirá para que el cuerpo técnico continúe trabajando en la conformación del equipo y evalúe a los jugadores disponibles.

En las semanas previas a los partidos, la atención estará puesta en la lista de convocados que anunciará Scaloni, las posibles novedades del plantel y la preparación para los dos compromisos.