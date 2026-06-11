A pocos días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, el cuerpo técnico recibió una señal positiva desde el arco: Emiliano “Dibu” Martínez mostró una evolución favorable de la fractura en el dedo anular derecho.

Este jueves, el arquero de 33 años se sometió a una resonancia magnética en Kansas City, estudio que confirmó la formación de callo óseo en la zona afectada. Con ese panorama, el marplatense volvió a entrenarse con guantes y trabajó a la par de sus compañeros en la práctica vespertina.

Aunque deberá continuar utilizando protección especial en la mano, la respuesta médica permitió que retomara la actividad normal en el campo, un paso clave en su recuperación de cara al estreno en el Grupo J.

La lesión de Martínez se originó en mayo, durante el precalentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. A pesar del dolor, el arquero completó el partido y posteriormente se confirmó la fractura, lo que encendió la preocupación en el entorno del seleccionado.

En el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni evalúan su evolución día a día, aunque la tendencia actual lo posiciona como candidato a defender el arco en el debut ante el conjunto africano.

En paralelo, el plantel también sufrió la baja de Nicolás Tagliafico, quien quedó descartado por un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo, con una recuperación estimada en dos semanas.

Para compensar ausencias defensivas, se sumó Marcos Senesi, recientemente incorporado a la lista y ya integrado a la concentración en Estados Unidos.

Con este panorama, la atención sigue puesta en la evolución del arquero, una pieza clave para el inicio del camino mundialista de la Selección Argentina

Lista de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella).

Defensores: Marcos Senesi (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (River Plate), Facundo Medina (Olympique de Marsella) y Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) y Enzo Fernández (Chelsea).

Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), José Manuel López (Palmeiras) y Lautaro Martínez (Inter Milán).