Con un cabezazo de Cuti Romero, Argentina estira la ventaja ante Bolivia

La Selección Argentina volverá a jugar este miércoles desde las 21 ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primer amistoso después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. Para el encuentro, Lionel Scaloni decidió modificar varias piezas y apostará por un equipo con novedades importantes.

Una de las principales sorpresas será la presencia desde el arranque de Gianluca Prestianni, quien se impuso en la consideración del entrenador por encima de Franco Mastantuono, Valentín Barco y Matías Soulé. Además, Román Vega ocupará el lateral izquierdo.

Sin embargo, el cambio que más llama la atención estará en el ataque. Scaloni utilizará nuevamente una formación con dos delanteros de área y pondrá juntos desde el comienzo a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La Selección Argentina tendrá doble 9 ante Bolivia

El entrenador venía trabajando con esa posibilidad durante los últimos entrenamientos y finalmente decidió juntar al delantero del Inter con la Araña en el frente ofensivo.

Otra de las novedades será Nicolás Paz, quien tendrá la responsabilidad de moverse como enganche. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirán el eje del equipo.

Scaloni aprovechará el amistoso para darle minutos a futbolistas jóvenes y también a jugadores que regresaron después de haber estado fuera de las últimas convocatorias.

La formación de Argentina vs. Bolivia

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El encuentro ante Bolivia marcará así el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina después del Mundial 2026, con Scaloni dispuesto a probar alternativas y comenzar a renovar algunas posiciones del equipo.