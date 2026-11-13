La Selección Argentina volverá a jugar este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, desde las 20, en La Bombonera, por un amistoso internacional correspondiente a la última fecha FIFA de 2026. El encuentro marcará el comienzo de una nueva etapa para el equipo de Lionel Scaloni, que disputará su primer partido después del retiro de Lionel Messi y buscará cerrar el año con una buena actuación ante un rival histórico.

El partido se podrá ver en vivo por TyC Sports y Telefe, mientras que también estará disponible mediante plataformas digitales como TyC Sports Play y los servicios de televisión por internet de los cableoperadores.

La Albiceleste llega con varias novedades en su convocatoria y una formación que todavía no fue confirmada. Scaloni deberá resolver quién ocupará el arco, cómo organizará el mediocampo y qué futbolistas acompañarán a Julián Álvarez en el ataque.

Además, el entrenador confirmó este jueves su continuidad al frente del seleccionado hasta 2030, por lo que el amistoso también representará el comienzo de una nueva etapa de su ciclo.

Del otro lado estará Uruguay, que atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de Marcelo Bielsa y tendrá como entrenador interino al exdelantero Diego Forlán.

La probable formación de Argentina ante Uruguay

Scaloni prepara un equipo con varias modificaciones y algunas dudas que resolverá antes del encuentro.

Una de las principales incógnitas está en el arco, donde Emiliano Martínez busca recuperar su lugar después de una fractura de mandíbula. Si el cuerpo técnico decide preservarlo, Gerónimo Rulli será el titular.

En defensa, Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez aparecen como principales opciones, mientras que Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan el lateral izquierdo.

En el mediocampo se perfilan Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, acompañados por Exequiel Palacios o Valentín Barco.

Más adelante, Nicolás Paz y Julián Álvarez tienen posibilidades de comenzar desde el arranque, con Thiago Almada y Gianluca Prestianni como alternativas para completar el ataque.

De esta manera, la probable formación sería con Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

Uruguay llega con Diego Forlán y sus principales figuras

La selección uruguaya también atraviesa una etapa de renovación después de quedar eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026.

Diego Forlán asumió de manera interina tras la salida de Marcelo Bielsa y buscará consolidar al equipo con futbolistas de experiencia internacional.

Entre sus principales figuras aparecen Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez.

La probable formación de Uruguay será con Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira; Giorgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El último antecedente entre Argentina y Uruguay

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron en La Bombonera fue el 16 de noviembre de 2023, cuando Uruguay sorprendió con una victoria por 2-0.

En aquella oportunidad, Ronald Araújo y Darwin Núñez marcaron los goles del equipo que dirigía Marcelo Bielsa.

Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a Argentina, que ganó 1-0 en Montevideo durante las Eliminatorias Sudamericanas de marzo de 2025, gracias a un gol de Thiago Almada.

A qué hora juega Argentina y dónde verlo en vivo

El amistoso entre Argentina y Uruguay comenzará a las 20 de este viernes en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe. El árbitro principal será el brasileño Flávio Rodrigues de Souza, acompañado por una terna de su país.

El encuentro también servirá para evaluar nuevas alternativas de cara al próximo ciclo del seleccionado argentino.

Después de este compromiso, Argentina volverá a jugar el martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde cerrará su calendario internacional de 2026.