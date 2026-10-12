La actriz estadounidense Selma Blair fue detenida tras protagonizar un incidente a bordo de un avión de Delta Airlines que viajaba desde Los Ángeles hacia Nueva York. El episodio ocurrió el domingo 11 de octubre y terminó con dos integrantes de la tripulación lesionados, la intervención policial y el traslado de la artista a un hospital para una evaluación médica.

Según informaron medios estadounidenses, la intérprete de 54 años habría golpeado a una auxiliar de vuelo, mordido a otro tripulante e intentado abrir una de las puertas de la aeronave durante el trayecto.

El vuelo 938 aterrizó en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK), donde intervinieron agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades confirmaron que dos miembros de la tripulación reportaron lesiones y que uno de ellos debió ser trasladado a un centro médico.

La investigación quedó en manos del FBI, organismo que interviene en presuntos delitos cometidos a bordo de aeronaves.

La explicación de su representante

Después del aterrizaje, Blair fue detenida y trasladada a un hospital para ser evaluada. Su representante sostuvo que la actriz atravesó una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada y señaló que, tras recibir atención, se encontraba estable.

La compañía Delta Airlines, por su parte, expresó que mantiene una política de tolerancia cero frente a comportamientos que pongan en riesgo la seguridad de pasajeros y tripulantes.

Las circunstancias exactas del episodio continúan bajo investigación. Los detalles sobre las presuntas agresiones fueron difundidos por medios de comunicación, mientras que las autoridades confirmaron la intervención policial y las lesiones reportadas por dos integrantes de la tripulación.

Un antecedente ocurrido en 2016

No es la primera vez que Blair queda involucrada en un incidente durante un viaje en avión. En 2016, protagonizó otro episodio en un vuelo desde Cancún hacia Los Ángeles, cuando tuvo que ser retirada de la aeronave y trasladada a un hospital.

En aquella oportunidad, la actriz pidió disculpas públicamente y atribuyó lo sucedido a una combinación de alcohol y medicamentos.

Blair es conocida por sus actuaciones en películas como Cruel Intentions, Legalmente rubia y Hellboy. En 2018 hizo público que padecía esclerosis múltiple y desde entonces habló en distintas oportunidades sobre su salud y su tratamiento.