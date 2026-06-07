La Colecta Anual de Cáritas tuvo este fin de semana una característica distintiva en San Juan: la Iglesia católica salió a la calle. Con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad posible de vecinos y fortalecer la campaña solidaria, voluntarios, fieles y referentes de distintas comunidades desplegaron una amplia variedad de estrategias en distintos puntos de la provincia.

Con chocolate, semitas y escucha, el Hogar de Cristo impulsó la campaña de Cáritas. FOTO: Gentileza

Bajo el lema "70 años alentando la esperanza", la organización movilizó a decenas de grupos parroquiales que recorrieron barrios, plazas, esquinas y centros comerciales para acercar el mensaje de la colecta y recibir donaciones destinadas a sostener programas sociales, educativos y de acompañamiento comunitario.

Entre las iniciativas que más llamaron la atención estuvo la participación del Hogar de Cristo "Madre de la Esperanza", espacio dedicado al acompañamiento de personas con consumos problemáticos. Sus integrantes salieron a las calles para promover la campaña compartiendo chocolate caliente, semitas y espacios de encuentro con los vecinos. La propuesta buscó no sólo recaudar fondos, sino también visibilizar el trabajo de contención que realiza la institución durante todo el año.

Cáritas llevó su campaña a las calles con iniciativas en toda la provincia. FOTO: Gentileza

"Compartimos escucha, encuentro y cercanía. En cada charla, en cada sonrisa y en cada abrazo, pudimos descubrir que la esperanza sigue viva cuando nos hacemos presentes en la vida de los demás", expresaron desde el grupo.

Otra de las modalidades más visibles fueron las tradicionales "semaforeadas". En departamentos como Rawson, Albardón y otros puntos de la provincia, voluntarios identificados con pecheras y alcancías se ubicaron en esquinas estratégicas para dialogar con automovilistas y peatones. La iniciativa permitió acercar la colecta a miles de personas durante el fin de semana.

Las acciones se multiplicaron en todo el territorio sanjuanino. En Rawson, grupos parroquiales realizaron recorridas por las calles y participaron estudiantes de colegios católicos. En Jáchal, la colecta comenzó con una peregrinación desde la sede parroquial hasta la Capilla San Francisco, en El Rincón. En Media Agua, voluntarias de Cáritas destacaron el trabajo cotidiano que desarrollan durante todo el año y aprovecharon la campaña para visibilizar talleres y acciones comunitarias.

También hubo propuestas originales. En Albardón, integrantes de una comunidad parroquial recorrieron el departamento acompañados por un muñeco de Lionel Messi, mientras que en otros sectores los voluntarios visitaron viviendas rurales, comercios y espacios públicos para solicitar colaboraciones.

Desde Cáritas San Juan habían señalado previamente que la meta de este año es recaudar 84 millones de pesos para sostener programas vinculados a seguridad alimentaria, educación, primera infancia, acompañamiento de adultos mayores y asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Más allá de los números, la imagen que dejó la colecta fue la de una Iglesia presente en las calles. Con creatividad, cercanía y el compromiso de cientos de voluntarios, la campaña transformó plazas, esquinas y barrios en escenarios de encuentro y solidaridad.