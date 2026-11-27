El Hospital Marcial Quiroga realizará una semana de testeos gratuitos, voluntarios y confidenciales de HIV del 30 de noviembre al 4 de diciembre, de 8 a 12, en el Servicio de Infectología del establecimiento sanitario.

La campaña, organizada de manera conjunta por los Servicios de Infectología y Laboratorio Central bajo el lema “Acabar con el HIV empieza por el acceso”, está abierta a todas las personas que deseen realizarse el estudio sin necesidad de contar con una sospecha previa de infección, e incluye asesoramiento e información brindada por profesionales de la salud.

El procedimiento consiste en un análisis de sangre gratuito en un espacio seguro de consulta orientado a facilitar el diagnóstico oportuno y promover la prevención en la comunidad.

Desde la institución destacan que conocer el propio estado de salud permite derribar barreras de acceso, despejar dudas mediante orientación médica y fortalecer el cuidado integral de la salud sexual durante cinco jornadas consecutivas de atención abierta.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (HIV) afecta al sistema inmunológico —en particular a las células encargadas de defender al organismo frente a infecciones— y, cuando no se trata, debilita progresivamente las defensas hasta derivar en la etapa conocida como Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

La transmisión ocurre principalmente a través de relaciones sexuales sin preservativo, el contacto con sangre infectada, el uso compartido de agujas u otros elementos cortopunzantes, o durante el embarazo, el parto y la lactancia cuando no se aplican las intervenciones médicas preventivas correspondientes; en cambio, el virus no se transmite por compartir el mate, abrazar, dar la mano, usar los mismos cubiertos ni convivir con una persona que vive con HIV.

Detectar la infección a tiempo constituye una herramienta central para iniciar el tratamiento adecuado, acceder al seguimiento médico y prevenir nuevas transmisiones.

Los esquemas terapéuticos actuales permiten controlar el virus y sostener una buena calidad de vida, bajo el principio científico de Indetectable = Intransmisible (I=I), según el cual una persona que cumple correctamente con su tratamiento y mantiene una carga viral indetectable no transmite el HIV por vía sexual.