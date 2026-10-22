La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó la programación de las semifinales de Primera División del Torneo Clausura 2026, que tendrán como protagonistas a Atlético de la Juventud Alianza, Atlético Minero, Sportivo Desamparados y Atlético Marquesado. El primer cruce se disputará el sábado 24 de octubre, mientras que la otra llave se jugará el miércoles 28, con dos lugares en la final en juego.

Alianza y Minero abren las semifinales

El sábado 24 de octubre, desde las 17, Alianza se enfrentará con Minero en el Estadio Bicentenario, en un partido que contará con ambas parcialidades. El encuentro marcará el inicio de la definición de Primera División del campeonato organizado por la Liga Sanjuanina.

Minero llega a esta instancia después de eliminar a Trinidad, mientras que Alianza consiguió la clasificación con una victoria por 4 a 0 frente a Sportivo Rivadavia. El conjunto minero, además, ya se aseguró el título del Torneo Apertura y buscará avanzar a la final del Clausura.

Desamparados recibirá a Marquesado

La otra semifinal se jugará el miércoles 28 de octubre, a las 21, cuando Sportivo Desamparados reciba a Atlético Marquesado en su cancha. El ganador de ese cruce se meterá en la final del Clausura y continuará en carrera por el campeonato.

Desamparados clasificó tras empatar 1 a 1 con Unión de Villa Krause y hacer valer la ventaja deportiva, mientras que Marquesado avanzó al imponerse por penales frente a Sportivo 9 de Julio. Ambos buscarán aprovechar esta oportunidad para llegar a la definición del certamen.

El título anual, también en juego

La definición del Clausura tiene una importancia adicional porque el campeón deberá enfrentarse con Minero, ganador del Apertura, para resolver el título del Oficial 2026. Si el conjunto minero vuelve a consagrarse en el Clausura, obtendrá el campeonato anual sin necesidad de disputar una final adicional.