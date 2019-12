Senado aprobó la firma del Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó hoy, y giró a Diputados, el proyecto que convierte en ley el Consenso Fiscal 2019 firmado entre el Estado Nacional y las provincias y que elimina el anterior gestionado por el gobierno de Mauricio Macri en 2017.



La addenda se rubricó el 17 de diciembre de 2019 y fue enviada a la Cámara alta en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional.



Ahora, para que sea convertida en Ley, debe ser aún debatida por Diputados.



El Consenso Fiscal le puso un freno a la baja de Ingresos Brutos e impuestos distorsivos hasta el 31 de diciembre de 2020.



Con esta medida, el Estado Nacional prevé un alivio fiscal de sesenta mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Entre otros impuestos que se modifican son a los Sellos, los tributos sobre la nómina salarial, otros tributos específicos, y límites a Ganancias, la Ley de Responsabilidad Fiscal y Bienes Personales.



“El país va a crecer si las provincias, que es donde se producen los bienes que hacen a la riqueza nacional, pueden tener viabilidad y razonabilidad”, expresó el peronista Adolfo Rodríguez Saá, ex presidente y ex gobernador de San Luis.



El senador dijo que sentía “enorme satisfacción que el federalismo forme parte importante del programa de nuestro gobierno”.



El proyecto fue aprobado por 63 votos afirmativos, una abstención de la radical tucumana Silvia Elías de Pérez y uno negativo, de parte del representante del PRO de Entre Ríos, Alfredo De Ángeli.



El senador entrerriano justificó su voto en contra argumentando que la addenda al consenso fiscal motivó una mayor presión tributaria sobre los contribuyentes de su provincia.



“Los entrerrianos no queremos más impuestos”, sentenció.



Unos minutos antes el Senado había aprobado por unanimidad dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo en el marco de las sesiones extraordinarias.



Sin debate, la Cámara alta aprobó la autorización para que el Presidente de la Nación pueda viajar al exterior durante el año que viene.



Además, también se respaldó la salida de personal y medios de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea para la realización de maniobras militares, así como el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional para el mismo propósito.



El Senado aprobó la renuncia de la radical riojana Inés Brizuela y Doria a su banca, ya que fue elegida intendenta de la ciudad de La Rioja y le tomó juramento a su reemplazante: María Clara del Valle Vega.