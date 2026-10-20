Señalaron a la mamá de Tini Stoessel como la que mandó a cancelar el show

Yanina Latorre y Mariana Muzlera son las protagonistas de un nuevo cruce mediático tras el escándalo generado por la suspensión de la presentación de Tini Stoessel en Miami a sólo 20 minutos de arrancar. Luego del anuncio oficial sobre las fallas técnicas en el escenario, comenzaron a circular incontables teorías respecto de quién tenía la responsabilidad real. Muchos señalaron la figura de Alejandro Stoessel como productor histórico, mientras que otros criticaron la postura de la joven artista o dudaron de la existencia de dichos inconvenientes.

Desde sus vacaciones, Yanina Latorre aprovechó sus redes sociales para blanquear los datos exclusivos que maneja sobre el asunto y reavivó el enfrentamiento con Mariana Muzlera, con quien rompió su relación de amistad hace tiempo. La conductora de SQP aseguró que los inconvenientes en el equipamiento existieron de manera concreta pero destacó que a la cantante le mintieron y la entretuvieron garantizando soluciones que no llegaron. Además remarcó que el propio entorno le advirtió sobre el peligro que implicaba salir a cantar en esas condiciones sin previas pruebas de sonido ni de los vuelos programados.

La panelista profundizó sus declaraciones mediante la red social X al responder a los seguidores y sembró sospechas sobre la intencionalidad del episodio. "Los problemas técnicos fueron reales y le mintieron. Le dijeron que lo solucionaban, la entretuvieron, su propio equipo le dijo que era imposible y peligroso. Déjame decirte que creo que se lo hacen a propósito", aseguró de forma contundente en la plataforma. Más tarde, desde su cuenta de Instagram, disparó directo contra la madre de la intérprete al escribir la frase "Hablame de Karma".

Esta contienda pública viene de arrastre desde que estalló la interna familiar de los Stoessel y la comunicadora expuso detalles íntimos obtenidos durante la época en que frecuentaba al círculo cercano. Aquellas revelaciones desataron el enojo de la ex amiga, quien procedió a bloquear a numerosos periodistas en plataformas digitales. La tensión creció cuando la madre y la hermana de la angelita terminaron involucradas en acusaciones por comercialización irregular de tickets para ver a la Selección Argentina, contexto en el que la progenitora de la cantante publicó que "El karma funciona siempre".

La respuesta de la panelista no tardó en llegar a través de sus historias digitales con un tono sumamente severo y acusaciones vinculadas al manejo económico familiar. "Mirála, qué atrevida. Yo no me escondo, siempre doy la cara, no le tiro piedras a los periodistas. A mí me daría mucha vergüenza hablar de karma cuando alguien está negociando 'dinero' con un hijo", disparó en aquel momento. Con este nuevo traspié organizativo de la artista en el exterior, el concepto del karma reaparece en el conflicto entre ambas y promete sumar capítulos de alta tensión mediática.