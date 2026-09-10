Las consultas vinculadas a la conducta suicida son cada vez más frecuentes en el Hospital Marcial Quiroga, según explicó el doctor Juan Jerónimo, integrante del equipo de Salud Mental del nosocomio. El especialista habló con DIARIO HUARPE durante una jornada de concientización por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y detalló cuáles son las situaciones que reciben con mayor frecuencia en la guardia.

Jerónimo explicó que la conducta suicida puede presentarse en diferentes grados, desde pensamientos relacionados con la muerte hasta situaciones que requieren una intervención urgente. En la entrevista médica, los profesionales evalúan el malestar de la persona y si existe planificación o un riesgo concreto.

Juan Jerónimo, integrante del equipo de Salud Mental del Htal. Marcial Quiroga. (Foto DIARIO HUARPE)

Los intentos de suicidio, entre las consultas más frecuentes

Dentro de las situaciones que llegan al Marcial Quiroga, el especialista señaló que los intentos de suicidio son una de las consultas que se presentan con mayor frecuencia. Estos casos requieren una evaluación inmediata y un abordaje interdisciplinario de acuerdo con la gravedad de cada situación.

“Podemos ver que una de ellas son las ideas de muerte”, señaló, y agregó que durante la entrevista médica se evalúa si la persona manifiesta o no una planificación suicida.

“Hoy en día es cada vez más frecuente”, sostuvo además el doctor al referirse a la conducta suicida y remarcó la importancia de poder identificar las señales de alarma y desmitificar algunas creencias alrededor de esta problemática.

Jóvenes de 18 a 25 años, el grupo que más consultan

En cuanto a las edades, el profesional señaló que en el Marcial Quiroga existe un predominio de consultas entre los 18 y los 25 años. También destacó que se observa un crecimiento de la conducta suicida entre adolescentes y adultos jóvenes.

En el caso de los adolescentes, explicó que algunas conductas pueden comenzar con autolesiones y posteriormente evolucionar hacia situaciones de mayor riesgo. Por este motivo, consideró fundamental que las señales de malestar sean detectadas y atendidas de manera temprana.

El hospital cuenta además con un área de Psiquiatría Infanto-Juvenil diferenciada de la atención de adultos. Según explicó Jerónimo, en el rango de entre 11 y 16 años:

“Muchas veces empieza con autolesiones y luego esto va escalando hasta que, bueno, puede llegar el intento de suicidio”, explicó.

Otro dato destacado por el integrante del equipo de Salud Mental fue el aumento de las consultas psiquiátricas registrado después de la pandemia.

“Hay un aumento exponencial de casos de consultas psiquiátricas, cada vez más frecuente, luego de la pandemia”, señaló.

Por último, el profesional aclaró que la problemática también está presente en adultos mayores, aunque no constituye el grupo predominante entre las consultas que reciben actualmente en ese hospital.

Diferencia entre mujeres y varones

El especialista también explicó que existen diferencias según el género. De acuerdo con lo que observan y con la evidencia epidemiológica que mencionó, “la conducta suicida, particularmente el intento de suicidio, es mucho más frecuente en el rango etario femenino”, explicó.

En cambio, “el suicidio consumado es mucho más frecuente en hombres”, agregó.

Dónde consultar ante una situación de riesgo

Ante una situación urgente, desde el hospital remarcan la importancia de buscar ayuda de inmediato a través del llamado al 911 o al 102 del servicio de emergencia de ambulancia, si existe un riesgo cierto e inminente.

En San Juan, también se puede acudir al centro de salud más cercano, donde existe un protocolo de atención. En el Hospital Marcial Quiroga, el ingreso se realiza por la guardia médica, donde se activa un abordaje interdisciplinario.

La prevención, señaló Jerónimo, también implica escuchar a la persona y tomar en serio las señales de malestar. Hablar sobre lo que ocurre permite pedir ayuda y acceder a una atención profesional antes de que la situación se agrave.