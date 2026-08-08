Al cumplirse 25 años de su llegada a San Juan, Señor González celebró un nuevo aniversario repasando una historia que comenzó en uno de los momentos más difíciles del país y que, con el paso del tiempo, se transformó en uno de los grupos empresariales más importantes de la provincia. La empresa reunió a clientes, colaboradores, autoridades y representantes de Toyota Argentina para conmemorar un cuarto de siglo de trayectoria y poner la mirada en los desafíos que vienen.

El acto estuvo atravesado por los recuerdos de los comienzos y por el reconocimiento a quienes acompañaron el crecimiento de la firma. También hubo homenajes a Salvador González, padre del presidente del grupo, José Luis González, y al ingeniero Cayetano Navarro, el primer cliente que tuvo la concesionaria y que hoy continúa vinculado a la empresa como asesor independiente.

Clientes, colaboradores, familiares, amigos y autoridades acompañaron la celebración por los 25 años de Señor González.

De una apuesta en 2001 a un grupo consolidado

La historia de Señor González comenzó en 2001, en plena crisis económica, social y política de la Argentina. Lejos de desalentar el proyecto, ese contexto fue el punto de partida para que la familia González apostara por traer Toyota a San Juan luego de identificar el potencial que la marca tenía en la industria minera, uno de los sectores que comenzaba a proyectar un fuerte crecimiento en la provincia.

"Yo era programador de computadora en esa época y había estudiado que las minas usaban la marca Toyota. Esa información fue la que me llevó a traer la marca a San Juan", recordó José Luis González al explicar cómo nació la idea de convertirse en concesionario oficial.

José Luis dedicó unas palabras durante la celebración por los 25 años de Señor González.

El empresario aseguró que estos 25 años representan mucho más que el crecimiento de una empresa. Destacó que detrás del proyecto hubo una familia que trabajó unida desde el primer día y que ese esfuerzo continúa siendo uno de los pilares del grupo. "Es un gran orgullo porque hemos trabajado desde chicos, con mi padre, mi madre, mi hermano y toda la familia. Lo más lindo siempre es la familia y los amigos; eso está más allá de todo", expresó.

Actualmente, la empresa no solo comercializa vehículos, sino que amplió sus unidades de negocio y desarrolla acciones vinculadas con la educación, la capacitación y la responsabilidad social a través de la Fundación Señor González. Además, genera empleo para alrededor de un centenar de familias y continúa invirtiendo en el desarrollo de sus equipos.

Salvador González, padre de José Luis González, dedicó unas palabras durante el acto por el 25° aniversario de la empresa.

La mirada puesta en los próximos 25 años

Desde la dirección general remarcaron que alcanzar un cuarto de siglo de actividad en Argentina tiene un significado especial, especialmente por el contexto en el que nació la empresa.

"Veinticinco años en Argentina, en San Juan, es como cien años para una empresa europea. Nacimos en un momento muy complejo, pero siempre prevalecieron el espíritu emprendedor, las ganas de construir y de seguir adelante", sostuvo Eduardo Savastano, director general del grupo.

Eduardo Savastano, director general.

En ese sentido, explicó que la compañía continúa preparándose para los cambios que atraviesa la industria automotriz, marcada por la incorporación de nuevas tecnologías, la electrificación y las nuevas formas de movilidad, sin dejar de lado uno de sus principales diferenciales: el servicio de posventa. "El desafío es mantenernos siempre vigentes y seguir ofreciendo la mejor posventa posible. Cuando una persona compra un vehículo hace un esfuerzo muy importante y nosotros tenemos la responsabilidad de acompañarla durante toda la vida útil de ese vehículo", señaló.

Además, destacó que uno de los principales activos de la empresa es el capital humano. "Tenemos una rotación de menos del 1% anual. Eso significa que muchas personas eligen seguir trabajando con nosotros. También entendemos que somos parte de una comunidad y por eso apoyamos la educación técnica y distintos proyectos que aportan al desarrollo de San Juan", afirmó Savastano.

Con la mirada puesta en el futuro, José Luis González aseguró que el objetivo es continuar creciendo junto a la provincia y acompañar el desarrollo de sectores estratégicos. "Esperamos otros 25 años, acompañando el boom minero de San Juan, creciendo junto a los clientes y evaluando nuevas sucursales", concluyó.

Durante la celebración, la empresa también repasó algunos de los números que resumen su trayectoria: más de 16.000 vehículos entregados, más de 210.000 servicios de posventa realizados, 480 colaboradores que formaron parte de la organización a lo largo de estos años y un fuerte trabajo en educación técnica y desarrollo comunitario a través de su fundación.