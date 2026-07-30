Separación de La Joaqui y Luck Ra: confirmaron quién fue la tercer en discordia

Tras el anuncio del fin de un noviazgo de dos años, surgieron datos que contradicen la versión de una ruptura amistosa. En el programa de televisión LAM, Pepe Ochoa brindó información sobre la crisis entre La Joaqui y Luck Ra. Según el periodista, "apareció una tercera en discordia y un cuento que a La Joaqui nunca le terminó de cerrar". El nombre apuntado como responsable es el de la bailarina Tuli Acosta.

El punto de quiebre en la pareja habría sido un episodio ocurrido en una habitación de hotel. Ochoa relató que "a La Joaqui le llegó un cuento, que cuando se lo contó a Luck Ra, él le confirmó todo, menos haber tenido sexo". Al ser consultado por la cantante, el músico cordobés dio una explicación que no convenció a su pareja. Según se detalló en el ciclo, "La Joaqui le preguntó a Luck Ra y él le dijo 'dormimos juntos en la misma cama, pero no pasó nada de lo que te contaron'".

La relación entre las dos figuras ya era tensa previamente. El panelista aseguró que "a La Joaqui no le sorprendió el cuento que le llegó porque, para ella, Tuli Acosta es lo peor del mundo. La odia". Esta enemistad se fundamentaría en que "Tuli ya se había metido en otros vínculos dentro del grupo de Luck Ra".

Además, se mencionó que la bailarina habría utilizado las plataformas digitales para incrementar el malestar, ya que "a raíz de esta situación, Tuli empezó a dar señales en redes para que La Joaqui enloqueciera".

Voces cercanas al círculo íntimo también aportaron su visión sobre la conducta de la joven involucrada. Una fuente citada en el programa afirmó que "Tuli es la amiga pesada y metida que llena cabezas. Ahora anda de metidita con Luck Ra y por eso La Joaqui la odia". Finalmente, la misma persona agregó que "todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo. Ella se hace la buena y es lo peor del mundo", dejando en evidencia el clima de tensión tras el quiebre sentimental.