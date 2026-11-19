Sergio Lapegüe generó una gran sorpresa en la televisión argentina tras tomar la drástica determinación de abandonar su programa nocturno Noche de noticias en la pantalla de A24. El reconocido periodista dejó su puesto sin emitir ningún tipo de aviso previo, lo que despertó una inmediata preocupación entre sus seguidores habituales, quienes no tardaron en consultarle sobre los motivos de su repentina desaparición del ciclo que encabezaba desde febrero de este año.

Ante la insistencia del público, el conductor utilizó su cuenta oficial de Instagram para llevar claridad y relatar la verdad detrás de su salida. "Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal", expresó mediante sus historias, dejando en evidencia la necesidad de frenar su ritmo de trabajo actual.

El principal factor que desencadenó esta postura fue el desgaste acumulado por realizar una emisión en vivo durante la franja nocturna. "Estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios", aseguró el comunicador, aunque aclaró que su vínculo con la señal es excelente y que podría regresar el año próximo si logran acomodar los tiempos.

La exigencia laboral estaba provocando serios inconvenientes en su bienestar físico, impidiéndole descansar adecuadamente y mantener una buena alimentación. Respecto a su futuro inmediato en los medios, el presentador llevó tranquilidad a su audiencia al confirmar su continuidad en otros espacios: "Sigo en el programa de la mañana de América, Lape Club Social Informativo, y obviamente en la radio, en La 100".

El animador profundizó sobre el calvario cotidiano que padecía debido a los extensos traslados y la falta de descanso reparador. "Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las dos, pero con el estómago lleno, o sea que dormía mal", detalló sin filtros sobre la rutina que terminó por colapsar su salud.

Finalmente, el periodista reconoció que la acumulación de responsabilidades lo superó por completo y lo obligó a dar un paso al costado para recuperar su tranquilidad personal. "La pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo", concluyó, reafirmando su deseo de volver en la próxima temporada bajo mejores condiciones horarias.