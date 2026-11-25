La exigencia de los medios de comunicación suele llevar a sus figuras al límite, y esa situación llevó a Sergio Lapegüe a tomar una drástica decisión sobre su futuro laboral. El reconocido periodista confirmó su salida de la señal de noticias A24, espacio en el que estaba al frente del ciclo Noche de Noticias de lunes a viernes en la franja de 22 a 23. Según detalló el propio conductor, esta pausa en su agenda responde a una necesidad personal, aunque dejó en claro que se trata de una medida temporal con chances concretas de retomar su puesto más adelante.

La carga horaria que sostenía el comunicador resultaba muy difícil de sobrellevar en el día a día debido a sus múltiples compromisos en distintos medios. Actualmente, el periodista encabeza las mañanas de América TV con el programa Lape Club Social, y por las tardes se traslada a los estudios de La 100 para conducir el envío radial Atardecer de un día agitado, que se emite de lunes a viernes entre las 17 y las 20. A toda esta actividad frente a los micrófonos y las cámaras se le sumaba el enorme desgaste de los viajes constantes entre un canal y otro.

Al profundizar sobre el impacto que esta dinámica tenía en su salud y bienestar cotidiano, el conductor describió con crudeza cómo eran sus jornadas. "Estaba haciendo 5 horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las 2, pero con el estómago lleno", relató sobre el ritmo frenético que le impedía mantener hábitos saludables y descansar de manera adecuada tras finalizar sus obligaciones nocturnas en la televisión.

El cansancio acumulado terminó por encender las alarmas del periodista, quien admitió que su compromiso profesional muchas veces lo lleva a sobreexigirse más de la cuenta. "Dormía mal, la pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo", reconoció con total sinceridad al explicar por qué tuvo que frenar a tiempo antes de que el estrés afectara aún más su calidad de vida.

De todas maneras, el presentador llevó tranquilidad a sus seguidores y a las autoridades de la emisora al asegurar que su desvinculación no es definitiva. "Pero dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados", concluyó el periodista, dejando la puerta abierta para su regreso a la pantalla una vez que logre equilibrar su agenda diaria.