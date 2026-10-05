El sanjuanino Sergio Oro volvió a llevar la bandera argentina a una de las regiones montañosas más exigentes del mundo. El sargento ayudante integró una expedición del Ejército Argentino junto al Ejército de la República de la India y formó parte de la primera cordada que alcanzó la cumbre del monte Abi Gamin, en el Himalaya, a 7.355 metros de altura.

La travesía significó un nuevo desafío para las tropas argentinas de montaña y dio continuidad a la experiencia realizada en 2025 en el monte Kun. En esta oportunidad, la misión tenía inicialmente como objetivo alcanzar el monte Kamet, de 7.756 metros, ubicado en el sector occidental del Himalaya.

Los montañistas argentinos afrontaron casi un mes de aclimatación, ascenso y trabajo en altura.

Para afrontar la expedición, los integrantes realizaron una preparación diferente y de mayor exigencia. El entrenamiento incluyó actividades durante el invierno en la Cordillera de los Andes, donde debieron soportar temperaturas de hasta 20 grados bajo cero.

La última etapa de preparación en altura se desarrolló en el cerro Rincón, en la zona del cerro del Plata, pocas semanas antes de partir hacia la India.

La expedición argentina completó una exigente travesía de alta montaña en el Himalaya.

La patrulla estuvo conformada por nueve montañistas y un jefe de expedición. El grupo arribó a Nueva Delhi el 21 de agosto y alcanzó el campamento base nueve días después. A partir de allí comenzó casi un mes de aclimatación, preparación y ascenso en un escenario atravesado por la altura extrema, el aislamiento y las dificultades propias del Himalaya.

1. La experiencia permitió fortalecer la preparación de las tropas argentinas para operaciones de alta montaña.

Durante la operación, los militares realizaron más de 80 portes de carga entre los diferentes campamentos. En cada desplazamiento transportaron víveres, combustible y equipamiento durante jornadas que se extendían entre seis y siete horas.

Sin embargo, las características del terreno obligaron a modificar el plan original. La aparición de importantes grietas en el glaciar que permitía acceder a la ruta final hacia el Kamet llevó a reforzar las medidas de seguridad y analizar una alternativa dentro del mismo sector montañoso.

La expedición debió adaptar su recorrido por las condiciones del glaciar y las dificultades del terreno.

Fue entonces cuando la expedición orientó sus esfuerzos hacia el monte Abi Gamin, cuya ruta comparte buena parte del recorrido de aproximación con el Kamet.

Sergio Oro y una cumbre a 7.355 metros

El momento más importante para el sanjuanino llegó el 17 de septiembre. Una primera cordada argentina integrada por el mayor Antoñana, el sargento ayudante Sergio Oro y el cabo primero Copa consiguió alcanzar la cumbre del Abi Gamin, ubicada a 7.355 metros sobre el nivel del mar.

El logro permitió que los tres argentinos superaran ampliamente los 7.077 metros alcanzados durante la expedición al monte Kun realizada en 2025 y sumaran una nueva experiencia en condiciones de altura extrema.

Tras esa primera cumbre, se organizó un segundo intento con el objetivo de avanzar nuevamente sobre el Kamet. Las condiciones encontradas durante el ascenso llevaron finalmente a descartar el ataque definitivo a la cima para evitar riesgos innecesarios.

Aun así, los integrantes de esa cordada llegaron hasta los 7.150 metros, otra marca que también superó la altura conseguida por la expedición argentina del año anterior.

Una experiencia junto al Ejército de la India

Más allá de alcanzar una cumbre, la expedición tuvo como objetivo profundizar la preparación de las tropas argentinas para operar en ambientes de montaña de extrema altura.

Durante casi un mes, los participantes debieron evaluar permanentemente las condiciones del terreno, administrar sus esfuerzos y modificar la planificación según las dificultades que aparecían en el camino.

La presencia del Ejército de la República de la India también permitió intercambiar conocimientos sobre técnicas, procedimientos y formas de organización utilizadas específicamente para operar en el Himalaya.

De esta manera, la expedición de 2026 se convirtió en una nueva etapa del proceso iniciado un año antes en el monte Kun. Y entre sus protagonistas estuvo el sanjuanino Sergio Oro, quien alcanzó junto a sus compañeros los 7.355 metros del Abi Gamin y escribió un nuevo capítulo argentino en una de las cordilleras más desafiantes del planeta.