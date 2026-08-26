Un año después de hacer historia a más de 7.000 metros de altura, el sanjuanino Sergio Oro vuelve al Himalaya. El sargento ayudante, oriundo de Cienaguita, fue seleccionado nuevamente por el Ejército Argentino y esta vez afrontará un desafío todavía mayor: alcanzar la cima del monte Kamet, de 7.756 metros, en India.

Oro integra una patrulla de diez militares argentinos que partió el 19 de agosto y permanecerá en la expedición hasta el 7 de octubre. El Kamet es la tercera montaña más alta de India y ocupa el puesto 29 entre las cumbres más elevadas del mundo.

La ruta de expedición hasta la cumbre del Monte Kamet.

Para el sanjuanino no será la primera experiencia en la cordillera más alta del planeta. En 2025 integró la Expedición Himalaya y formó parte de la patrulla argentina que alcanzó la cima del monte Kun, a 7.077 metros sobre el nivel del mar. Aquella misión marcó un antecedente clave para el nuevo desafío.

En aquella oportunidad, Oro dialogó con DIARIO HUARPE tras regresar al país y relató las dificultades que atravesaron durante el ascenso, marcado por el frío extremo, la falta de oxígeno y el desgaste físico y mental. Ahora, poco más de un año después, tendrá la oportunidad de volver al Himalaya y superar incluso la altura alcanzada en 2025.

Sergio, durante el reconocimiento que recibió en 2025 tras la expedición.

Actualmente, Oro presta servicio en el Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras” y cuenta con una extensa trayectoria en unidades de montaña. También se desempeñó en la Compañía de Cazadores de Montaña 8 y en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, donde desarrolló gran parte de su formación especializada.

Es instructor de Andinismo y de Esquí, además de Cazador e Instructor de Cazadores de Montaña. A lo largo de su carrera realizó ascensiones al Aconcagua, Tupungato y Mercedario y participó del Cruce Sanmartiniano.

La expedición es una iniciativa conjunta entre el Ejército Argentino y el Ejército de la India.

Para llegar nuevamente al Himalaya, los integrantes de la misión atravesaron una exigente preparación física, técnica y psicológica. El itinerario contempla distintas etapas de aclimatación y ocupación progresiva de campamentos antes del intento de alcanzar los 7.756 metros del Kamet.

Quiénes integran la patrulla argentina

Coronel Bernardo Ariel Cecchini (jefe de la expedición), del Comando de la VIIIva Brigada de Montaña.

Mayor Ramiro Ricardo Antoñana (jefe de las patrullas de ataque), del Comando de la VIIIva Brigada de Montaña.

Teniente Sebastián Gustavo Frete, de la Compañía de Cazadores de Montaña 6.

Suboficial principal Víctor Daniel Giordano, del Regimiento de Infantería de Montaña 16.

Sargento ayudante Oscar Sergio Oro, del Regimiento de Infantería de Montaña 11.

Sargento primero Diego Marcelo Alegre, de la Compañía de Cazadores de Montaña 8.

Sargento Cristian David Astudillo, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8.

Sargento José Luis Perales, de la Compañía de Cazadores de Montaña 6.

Cabo primero Daniel Hernán Gregorio, del Regimiento de Infantería de Montaña 15.

Cabo primero Nicolás Javier Alejandro Copa, de la Compañía de Cazadores de Montaña 8.

Los 10 integrantes de la patrulla.

La expedición también tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral entre el Ejército Argentino y el Ejército de la India mediante el adiestramiento operacional conjunto en alta montaña. A su vez, apunta a consolidar las capacidades técnicas del personal argentino para desenvolverse en ambientes de extrema altitud.

La misión busca además continuar la presencia institucional del Ejército Argentino en el Himalaya, siguiendo el camino iniciado en 2025 con el ascenso al monte Kun.

Los militares permanecerán 60 días realizando la expedición.

Para Oro será una nueva oportunidad de representar a San Juan en uno de los escenarios más exigentes del mundo. Tras alcanzar los 7.077 metros el año pasado, ahora buscará llegar a los 7.756 metros del Kamet y sumar un nuevo capítulo a su trayectoria en la alta montaña.