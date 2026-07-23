La obtención del título mundial por parte de España frente a la Selección argentina sigue generando repercusiones. Esta vez, el protagonista fue Sergio Ramos, quien quedó en el centro de la polémica tras compartir una fotografía que muchos interpretaron como una referencia directa a una de las imágenes más emblemáticas de Lionel Messi luego de conquistar el Mundial de Qatar 2022.

El exdefensor del Real Madrid publicó una serie de imágenes en sus redes sociales para celebrar la consagración española. Entre las nueve fotografías apareció una en la que se lo ve durmiendo abrazado a una réplica de la Copa del Mundo, una escena prácticamente idéntica a la histórica postal protagonizada por Messi tras el título obtenido por Argentina.

"De vuelta con las copitas", escribió Ramos al acompañar la publicación, una frase que rápidamente se viralizó y alimentó el debate entre los usuarios.

Sergio Ramos recreó una icónica foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo y los fanáticos lo tomaron como una provocación. (Foto: sergioramos/IG)

Mientras miles de seguidores españoles celebraron el gesto y felicitaron al exfutbolista por el nuevo logro de su selección, otros usuarios consideraron que la imagen fue una provocación hacia Messi y hacia los hinchas argentinos, especialmente por la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, además del reciente enfrentamiento entre Argentina y España en la final del Mundial.

Las críticas no tardaron en multiplicarse. Entre los comentarios más destacados aparecieron mensajes como: "Che, Sergio, pero no la ganaste a la segunda", "Quería hacer la foto de Messi, pero con dos Copas del Mundo, una que ganó y otra que miró desde la tribuna", y "No tiene sentido colgarte medallas de un título en el que no participaste".

Otros usuarios también cuestionaron la originalidad del posteo y lo calificaron como un intento de replicar un momento que quedó asociado para siempre con el capitán de la Selección argentina.

La publicación volvió a poner a Sergio Ramos en el centro de la conversación en redes sociales y reavivó la rivalidad futbolística entre españoles y argentinos tras la final del Mundial 2026, un partido que continúa generando repercusiones mucho después del pitazo final.