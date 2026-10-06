Sergio Torres será el encargado del cierre musical de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina este martes en el estadio Monumental. El cantante se presentará junto a Darío Zanco, fundador del Grupo Cali, después del amistoso ante Benín que marcará el último partido del capitán con la Albiceleste.

La confirmación llegó luego de que se viralizaran imágenes de una prueba de sonido realizada en el campo de juego de River. El show está previsto para las 22:30 y será uno de los últimos momentos de una jornada preparada especialmente para acompañar el adiós de Messi.

El vínculo de Sergio Torres con Messi

Torres nació en Santa Fe y desarrolló gran parte de su carrera dentro de la cumbia santafesina. Antes de consolidarse como solista, formó parte del Grupo Cali y construyó una trayectoria vinculada a la música tropical.

Su presencia en la despedida de Messi también tiene un componente personal. Según contó el propio cantante, ambos se conocieron en 2006, cuando el hermano del futbolista lo fue a buscar a Rosario para compartir una jornada en una quinta de Arroyo Seco.

Con el paso de los años, Torres participó en celebraciones privadas del futbolista y su familia. La relación entre ambos explica su elección para formar parte de una noche especialmente significativa para el rosarino.

Una noche con música y homenajes

El cierre de Sergio Torres y Darío Zanco llegará después de las presentaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, además de un espectáculo de drones y fuegos artificiales.

La jornada en el Monumental comenzará mucho antes del partido con distintos shows musicales y actividades para el público. El objetivo es acompañar el último encuentro de Messi con la camiseta argentina con una celebración que se extenderá hasta después del pitazo final.

El capitán enfrentará a Benín desde las 20 y cerrará un ciclo de más de dos décadas con la Selección, en el que conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Messi recibió un reconocimiento antes del partido

Horas antes de llegar al Monumental, Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires durante una ceremonia realizada en el predio de la AFA, en Ezeiza.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí”, expresó el capitán, quien también reconoció que la cercanía de su último partido aumenta la emoción.

“Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más”, señaló Messi antes de afrontar una de las noches más especiales de su carrera con la Selección argentina.