Sería una guerra: Max Holloway asegura que quiere pelear por el cinturón "BMF"

En el mes de abril, Max Holloway volvió a la acción por primera vez luego de haber perdido con Alexander Volkanovski, por decisión unánime. El peleador estadounidense de Artes Marciales Mixtas mencionó que quiere ir por el cinturón “BMF”, lo que implicaría enfrentarse ante uno de dos peleadores importantes. Sin embargo, antes de eso, el hawaiano podría tener un cara a cara con la leyenda Chan Sung Jung, pero aun no hay avances oficiales.

El pasado miércoles, en dialogo con The MMA Hour, Max Holloway expuso: "Lo llamé, respondió bastante rápido, así que la pelota está en la cancha de UFC. La pelota está ahí. Me encantaría que, como dije, les dije a todos, desde el momento en que se acercaba el WEC, luché contra la mayoría de esos muchachos. Ricardo Lamas, José Aldo, Anthony Pettis, Dustin Poirier. Es uno que nunca tuve todavía. Nunca llegué a conseguirlo".

Publicidad

"Todavía está aquí, sigue entre los 10 primeros, creo que es el número 7 o lo que sea, así que tiene sentido. Una pelea, escuché que quiere retirarse, así que ¿por qué no salir de fiesta? No tengo idea por qué no se ha reservado todavía. Nunca escuché nada. Todo lo que sé es que lo llamé, respondió con un lindo mensaje de video, así que averigüémoslo", agregó el peleador de la categoría Peso Pluma.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Las estrellas con las que se podría enfrentar Max Holloway

Es necesario resaltar que, luego del retiro de Jorge Masvidal, el cinturón de BMF quedó vacante. Por ello, Dustin Poirier y Justin Gaethje se lo disputarían el próximo 29 de julio. Esto lleva a que Holloway se pueda enfrentar a una de estas dos estrellas. Por ello, Max dijo: "Por supuesto, están los otros cinturones. Pero siempre es mejor ir a una división diferente mientras tienes un cinturón. Eso es justo lo que es".

Para cerrar, sostuvo: "Veremos cómo se desarrolla julio, cómo se da mi próxima pelea. ¿Quién sabe? Vimos ese divertido cinturón BMF, con Gaethje y Poirier. Poirier y yo peleamos dos veces ya y la gente sigue acosándome por Gaethje de todos modos. Al final del día, eso sería divertido en el '55. Sé que hay muchas peleas divertidas para mí, tal vez Charles Oliveira dos, y por supuesto, nunca pude terminar la cosa con Nurmagomedov, pero Makhachev está ahí, así que sería genial. Como dije, veremos la disposición del terreno. Nunca digas nunca. Conozco gente que grita ese cinturón BMF. Ese cinturón BMF se vería muy bien en mi colección".