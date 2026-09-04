Series y películas de estrenos, lo que podés ver en Netflix, Disney, Apple y más

La oferta de estrenos en plataformas digitales para la semana que abarca desde el lunes 31 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre renueva las pantallas con producciones de diversos géneros. Entre los lanzamientos más destacados figuran comedias de acción dramas históricos y documentales biográficos protagonizados por reconocidas figuras internacionales.

En la plataforma Apple TV debuta Mayday una comedia de acción dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley. Ambientada en la década de 1980 durante la Guerra Fría la trama sigue a un piloto militar estadounidense cuyo avión sufre un accidente mientras sobrevuela la Unión Soviética. El protagonista debe escapar con la ayuda de un carpintero y exagente de la KGB rusa. El elenco principal está integrado por Ryan Reynolds Kenneth Branagh y Maria Bakalova.

Por su parte Disney+ incorpora a su catálogo The Mandalorian and Grogu tras su reciente paso por las salas de cine. Esta continuación de la serie The Mandalorian dirigida por Jon Favreau sigue al cazarrecompensas Din Djarin y al niño Grogu en un peligroso encargo que los pone en contacto con criminales de la galaxia. El reparto cuenta con Pedro Pascal Jeremy Allen White Martin Scorsese y Sigourney Weaver.

El catálogo de Prime Video suma Carrera contra el tiempo un thriller británico de acción dirigido por Kevin Macdonald. La historia sigue a una fiscal interpretada por Gal Gadot quien recibe una llamada informándole sobre el secuestro de su hijo. Para salvarlo le ordenan cruzar corriendo la ciudad de Londres para impedir que un testigo clave declare en un caso que ella encabeza. El elenco se completa con Damian Lewis.

Entre las novedades de Netflix figura el documental musical Fito Páez: El mundo cabe en una canción dirigido por Matías Gueilburt. La producción realiza un recorrido por la vida y la trayectoria profesional del cantautor argentino. Asimismo la plataforma presenta el thriller indio de acción Gandhari bajo la dirección de Devashish Makhija. La historia se centra en una mujer interpretada por Tapsee Pannu junto a Ishwak Singh quien pierde la vista en un incidente donde su hija resulta secuestrada y decide tomar la iniciativa para rescatarla.

En el apartado de series Netflix estrena Mal de amores un drama romántico histórico mexicano ambientado a principios del Siglo XX durante la Revolución Mexicana. Protagonizada por Renata Vaca Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia la trama sigue a una joven que desafía las normas sociales de la época para estudiar medicina mientras se involucra en un triángulo amoroso.

Finalmente la misma plataforma marca el regreso de Los caballeros con su segunda temporada. Basada en la película homónima de Guy Ritchie la serie británica de acción sigue a un heredero aristocrático que recibe de su padre una masiva propiedad en el campo inglés junto con su operación clandestina de narcotráfico. La historia cuenta con las actuaciones de Theo James Kaya Scodelario y Giancarlo Esposito.